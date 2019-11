Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan BRI Syariah

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pangkalpinang beralamat Jl. Soekarno Hatta No. 6 Rt. 10 Rw. 03 BUKIT Besar, Bukit Intan Kota Pangkalpinang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang, akan melaksanakan penjualan secara umum ( lelang ) Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (e-Auction ), terhadap jaminan hutang nasabah atas nama :

1. Dedi Supriyoga

Sebidang tanah seluas 149m², berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya , sesuai Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No. 543 Pangkal Pinang tgl 05 Maret 2007, Surat Ukur No. 20/Tua Tunu/2007 tgl 24-01-2007 atas nama Dedi Supriyoga terletak di Jl. Kelilit Kelurahan Tua Tunu Kota Pangkal Pinang.

Nilai limit lelang sebesar Rp. 303.024.000 dan Uang Jaminan Penawaran lelang Rp. 91.000.000

2. Muhammad Aiphi Ridho

Sebidang tanah seluas 364 m², berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya , sesuai Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.404 Pangkal Pinang tgl 27-03-2013, Surat Ukur No. 07/Selindung Baru/2013 tgl 07-10-2013 atas nama Muhammad Aiphi Ridho terletak di Tudak II Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nilai limit lelang sebesar Rp.426.320.000 dan Uang Jaminan Penawaran lelang Rp. 128.000.000

Sebidang tanah seluas 300 m², berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya , sesuai Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.405 Pangkal Pinang tgl 27-03-2013, Surat Ukur No. 08/Selindung Baru/2013 tgl 22-03-2013 atas nama Muhammad Aiphi Ridho terletak di Tudak II Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai limit lelang sebesar Rp. 114.000.000 dan Uang Jaminan Penawaran lelang Rp. 35.000.000

3. Eng Yu

Sebidang tanah seluas 393m² berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya, sesuai dengan SHM No.1240/Desa/kel.Mangkol, Surat Terbit Koba10/06/2009, Dengan Surat Ukur tgl 08/06/2009 No. 97/Mangkol/2009 Luas 393 m² a.n Johan Lie, terletak di Jl. Gang Baru Kel. Mangkol Kec. Pangkal Baru Pangkal Baru , Kota Pangkal Pinang.

Nilai limit lelang sebesar Rp. 516.240.000 dan Uang Jaminan Penawaran lelang Rp. 155.000.000

4. Edward

sebidang tanah seluas 404m², berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya , sesuai Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.20 Pangkal Pinang tgl 25-11-2013, Surat Ukur No. 17/Gajah Mada/2013 tgl 07-10-2013 atas nama Dessy Arisandy terletak di Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai limit lelang sebesar Rp 409.600.000 dan Uang Jaminan Penawaran lelang Rp. 123.000.000

5. Ninda Fitiria

Sebidang tanah seluas 1,374 m², berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.1446 Desa Parit Padang Sungai Liat tgl 8-12-1998, Gambar Situasi No. 368/1991 tgl 4-12-1991 atas nama Ny. Sutinah Norman terletak di Jl. Gang Sanggabuana Desa/Kel.Parit Padang kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka Provinsi Sumetera Selatan (Dahulu) Kota Pangkal Pinang.

Nilai limit lelang sebesar Rp. 255.456.000 dan Uang Jaminan Penawaran lelang Rp. 77.000.000

6. Resmita

Sebidang tanah seluas 150 m², berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik ( SHM ) N0.571 kel. Semabung Baru tgl 15/09/2015, Surat Ukur No. 226/Semabung Baru /2015 tg 14/07/2015 atas nama Resmita terletak di Jl. Imam Rt 004/001 Kel. Semabung Baru Kec. Girimaya Kota Pangkal Pinang.

Nilai limit lelang sebesar Rp 231.520.000 dan Uang Jaminan Penawaran lelang Rp. 70.000.000

7. Joko Subiyanto

Sebidang tanah seluas 111 m², berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya , sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 633 Pangkal Pinang tgl 16/12/2013, Surat Ukur No. 195/Kacang Pedang/2013 tgl 30/09/2013 atas nama Joko Subiyanto terletak di kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai limit lelang sebesar Rp 265.160.000 dan Uang Jaminan Penawaran lelang Rp. 80.000.000

8. Erwin Kurniawan

Sebidang tanah seluas 58 m², berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya , sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 307/Gedung Nasional Pangkal Pinang tgl 03/02/1982, Surat Ukur No. 114/Gedung Nasional/2018 tgl 05/06/2014 Luas 58 m² atas nama Erwin Kurniawan terletak di Jl. Abdul Rahman Siddiq No. 161 Kel. Gedung Nasional Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai limit lelang sebesar Rp 387.400.000 dan Uang Jaminan Penawaran lelang Rp. 117.000.000

Pelaksanaan lelang :

Cara penawaran : Tertutup ( closed Bidding ) dengan mengakses url www.lelang .go.id

Hari : Rabu, 4 Desember 2019

Batas Akhir Penawaran : Pukul 10.00 Waktu Server ( sesuai WIB )

Alamat Domain : url www.lelang .go.id

Pelunasan Harga Lelang : Paling lambat 5 ( hari ) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

Penetepan Lelang : Setelah batas akhir penawaran

Bea Lelang Pembeli : 2% dari Harga Lelang.

Tempat Lelang : Kantor Pelayananan Kekayaan Negara dan Lelang

Pangkalpinang Jl. A. Yani No. 8 Pangkalpinang

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :

1. Memiliki akun yang telah di verifikasi pada website www.lelang.go.id

2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat diatas.

3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan ke nomor VA ( Virtual Account ) masing masing peserta lelang nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang dialamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

4. Jumlah nominal uang jaminan harus sama dengan uang jaminan yang di syaratkan sesuai pengumuman lelang dan disetorkan sekaligus ( tidak boleh dicicil ) dan harus sudah efektif masuk Rekening KPKNL Pangkalpinang paling lambat 1 (satu ) hari kerja sebelum hari pelaksanaan lelang

5. Jika penyeteron dilakukan melalui pemindahanbukuan, maka nama Pemilik Rekening harus sama dengan Peserta Lelang.

6. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan ( RTGS /Transfer/Kliring ) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan.

7. Apabila tanah/bangunan yang akan dilelang ini berada dalam keadaan berpenghuni / dimanfaatkan oleh pihak manapun, maka pengosongan objek lelang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli /pemenang lelang.

8. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap barang tersebut maka pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang / KPKNL Pangkapinang / PT. Bank BRISyariah.

9. Pemenang Lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 ( lima ) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila Pemenang lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu tersebut,maka uang jaminan yang telah disetorkan akan disetorkan ke Kas Negara.

10. Informasi selanjutnya hubungi KPKNL Pangkalpinang Telpon 0717-435333 / PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pangkalpinang Jl. Jl. Soekarno Hatta No. 6 Rt. 10 Rw. 03 BUKIT Besar, Bukit Intan Kota Pangkalpinang Telpon 0717-4262280

Pangkalpinang, 20 November 2019

PT. BANK BRISyariah

Kantor Cabang Pembantu

Firman Hidayat

Pimpinan Cabang Pembantu