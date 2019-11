Cara Anang Tenangkan Arsy yang Sedih saat Tahu Ashanty Sakit Autoimun dan Tubuhnya Bentol-bentol

BANGKAPOS.COM - Arsy langsung menangis saat mengetahui Ashanty sakit dan harus menjalani endoskopi.

Ashanty harus menjalani proses endoskopi dan biopsi untuk mengetahui penyebab bentol-bentol di sekujur tubuh. Serta, mengetahui jenis autoimun yang diidapnya.

"Hai bunda, bunda kapan pulang?" tanya Arsy setibanya di kamar rawat Ashanty.

"Bunda kan mau dioperasi hari ini. Sini dong dek. Doain ya," pinta Ashanty pada Arsy.

Tahu sang bunda tercinta akan melakukan operasi kecil, Arsy menangis. Hal itu terlihat dalam vlog yang diunggah The Hermansyah A6 di YouTube, Rabu (20/11/2019).

Melihat adiknya menangis, Aurel Hermansyah langsung berusaha menenangkan dengan mengatakan bahwa bunda mereka tidak apa-apa. "Bunda enggak diapa-apain," kata Aurel.

Tetapi, rupanya tangisan Arsy tak juga berhenti. Sehingga, sang ayah, Anang Hermansyah turun tangan. Dengan nada tegas, Anang menasihati putrinya tersebut agar tidak menangis.

"Arsy berdoa bukan nangis. Nangis enggak menyelesaikan masalah, bikin pusing kepala iya, you know. Tapi, kalau Arsy diam berdoa, doain, itu enggak bikin pusing kepala okay," kata Anang.

Dinasihati Anang, Arsy mulai berhenti menangis.

Kemudian, seluruh keluarga mengantar Ashanty ke ruangan khusus untuk menjalani proses endoskopi dan biopsi. Terlihat satu persatu anaknya, mulai dari Aurel, Azriel, Arsya dan Arsy mencium Ashanty.