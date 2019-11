Sambut Natal dan Tahun Baru, Sriwijaya Air Group Beri Bagasi Gratis hingga 20 Kg Seluruh Rute

BANGKAPOS.COM-- Memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang, Sriwijaya Air Group kembali menghadirkan program istimewa bagi para pelanggan setianya.

Program ini seakan memahami kebutuhan para pelanggan yang memanfaatkan momentum libur Nataru, sebagai kesempatan mudik ke kampung halaman dan membawa barang bawaan lebih banyak dari biasanya.

Sriwijaya Air Group akan menambahkan free baggage allowance bagi penerbangan dengan menggunakan armada pesawat ATR yang semula 10 kg per pelanggan, menjadi 15 kg per pelanggan. Sementara untuk penerbangan dengan pesawat jet yang semula 15 kg per pelanggan menjadi 20 kg per pelanggan.

Senior Manager Corporate Communication Sriwijaya Air Adi Willi Hanhari Haloho mengatakan, pemberian program istimewa di momentum libur Nataru ini menjadi salah satu wujud terima kasih Sriwijaya Air dan NAM Air kepada para pelanggan setianya.

“Kami hadirkan program free baggage allowance 15 kg untuk ATR dan 20 kg untuk pesawat jet ini berlaku untuk seluruh rute penerbangan Sriwijaya Air Group. Program ini sebagai wujud apresiasi kami kepada para pelanggan setia atas kepercayaannya terhadap Sriwijaya Air dan NAM Air selama ini,” jelas Willi dalam siaran pers yang diterima posbelitung.co, Kamis (21/11/2019).

Selama ini Sriwijaya Air Group hanya memberikan free baggage allowance 10 kg per pelanggan untuk pesawat ATR & sebesar 15 kg per per pelanggan dalam setiap penerbangan pesawat jet, sehingga pada periode libur Nataru ini ada kenaikan jatah bagasi sebesar 5 kg per pelanggan.

“Jatah bagasi lebih ini bisa dimanfaatkan untuk keperluan membawa oleh-oleh bagi saudara di kampung halaman, serta membawa bingkisan atau barang-barang dari kampung halaman kembali ke kota domisili,” kata Willi. (*)