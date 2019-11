Hotman Paris Janjikan Rp 40 Juta per Bulan ke Kades Cantik Lamongan Asal Mau Hal ini: Take and Give?

Hotman Paris Janjikan Rp 40 Juta per Bulan ke Kades Cantik Lamongan, Melaney Ricardo: Syaratnya Apa?

BANGKAPOS.COM -- Pengacara kondang kelahiran Sumatera Utara (Sumut), Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan.

Ya, baru-baru ini Hotman Paris menjanjikan Rp 40 juta pada sosok Angely Emitasari yang kini menjadi Kades di daerah Lamongan.

Kira-kira kenapa ya Hotman Paris menjanjikan untuk mengirimi Rp 40 juta pada Angely Emitasari itu?

Pengungkapan Hotman Paris ini terlihat dalam tayangan channel YouTube Hotman Paris Show.

Saat itu, diketahui Angely Emitasari menjadi bintang tamu dalam acara "Hotman Paris Show" episode Rabu (20/11/2019).

Mulanya, Hotman bertanya tentang kehidupan Angely Emitasari yang juga bekerja sebagai penyanyi dangdut itu.

"Katanya kau, umur berapa sekarang?," tanya Hotman Paris.

"28 tahun," jawab Angely Emitasari.

"Sekolah kamu paling tinggi apa? SD?," tanya Hotman Paris lagi.

"Bukan, S1 Ekonomi," kata Angely Emitasari.

''Mulai kepala desa umur berapa?'' tanya Hotman Paris