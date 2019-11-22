Lowongan Kerja (EDISI 18 - 22 NOVEMBER 2019)

Lowongan Kerja Barista, Koki / Tukang masak, Sales Consultant (SC) dan Lain-lain

Lowongan Kerja (EDISI 18 - 22 NOVEMBER 2019)
Ist/Ilustrasi
Lowongan Kerja

LOWONGAN KERJA
Dibutuhkan :
1. Barista untuk Kopi dan Minuman Mocktail
2. Koki / Tukang masak
Syarat :
- Punya kendaraan sendiri
- Pengalaman min 1 tahun dibidangnya
Bawa lamaran langsung ke :
Me & Bike
Jl. Sudirman No. 77-78
Pangkalpinang
Wa. 08129181828
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LOWONGAN KERJA

SALES CONSULTANT (SC)

KESEMPATAN BERKARIR
DI BIDANG PENJUALAN
PERSYARATAN:
1. PRIA/WANITA
2. PENDIDIKAN MIN. SMU SEDERAJAT
3. USIA MAKSIMAL 28 TAHUN
4. MEMILIKI KENDARAAN SENDIRI/ MOTOR
5. MEMILIKI PENGALAMAN LEBIH DIUTAMAKAN

Lamaran diantar langsung Ke:
PT. LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR
Jl. Soekarno Hatta 59A, Pangkalpinang
UP. SKP

LAUTAN BERLIAN
WILAYAH SUMSEL / BABEL
Palembang (A.Yani, Veteran, Soeta, TAA, AAL), Lahat Lubuk Linggau, Baturaja, Prabumulih, Betung, Sungai Lilin, Pangkalpinang, Belitung
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LOWONGAN KERJA
UMUM
Dibthkan segera Admin Gudang : pria, pendidikan min D3, Sopir : memiliki SIM A1 Umum. Hubungi : 081373521869

Dicari 1 org Pria max umr 30-50 th brpnglmn di kebun karet min 2 thn. lok kebun di Jebu laut, hsl bg 2. HP 082211111519

Dibthkan pnggjwb apoteker kirim ke Jl. Mentawai No. 077 Rt. 007 Rw.003 Desa. Karya makmur kec. Pemali Bangka 33255

Dibthkan pnggjwb apoteker kirim ke Jl.Mentawai No.077 Rt.007 Rw.003 Desa Karya makmur kec. Pemali Bangka 33255. hub 082281001738

LOWONGAN KERJA TOYOTA
1.SUPERVISOR
2.SALES (PRIA), PENEMPATAN DIPANGKALPINANG DAN BELITUNG
LAMARAN ANTAR LANGSUNG JL. MASJID JAMIK (DEPAN BCA)

Tags
Lowongan Kerja
apoteker
Sales
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Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
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