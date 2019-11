Serah Terima Ibu Asuh Polwan Polda Bangka Belitung

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Serah terima ibu asuh Polwan Polda Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan Jum'at (22/11/2019) dari Shinta Istiono kepada Nina Anang Syarif Hidayat.

Ini dilakukan setelah tongkat komando Polda Kepulauan Bangka Belitung bergeser dari Irjen Pol Istiono kepada Brigjen Pol Anang Syarif Hidayat.

Serah terima ibu asuh Polwan ini dilaksanakan di Gedung Tribrata Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan dikuti oleh Irjen Pol Istiono, Brigjen Pol Anang Syarif Hidayat, PJU Polda Kepulauan Bangka Belitung dan para Polwan dijajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam sambutan Kapolda Brigjen Pol Anang Syarif Hidayat mengharapkan kepada polwan dijajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk bisa menjadi Polwanxplus plus.

Bukan hanya polwan biasa yang cuma bertugas dalam pekerjaan, mengasuh anak dan melayani suami saja.

'Harus jadi Polwan plus plus, plus keterampilan bela diri, plus penyelam, legislator ulung dan plus lainnya," kata Brigjen Pol Anang Syarif Hidayat

Sementara itu Ny Nina Anang Syarif Hidayat mengatakan dirinya akan berusaha keras membimbing dan mengarahkan agar membawa Polwan dijajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung menuju cita cita yang diharapkan seperti yang diamatkan Kapolda.

Sekaligus meningkatkan peran polwan di Polda Kepulauan Bangka Belitung sebagai polwan yang parometer yang siapa menyukseskan agenda Kamtibmas tahun 2020.

"Harapan saya kebersamaan kita kedepannya dapat bermanfaat menunjang tugas polri pada umumnya dan tugas polwan khususnya," kata Ny Anang Syarif Hidayat.

Serah terima ditandai dengan penandatangan serah terima dan penyerahanan selendang ibu asuh Polwan.

