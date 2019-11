The Glory Village "Kampung London" Ala Harry Potter di Jalan Ketapang Pangkalpinang

Siswa The Glory Village saat praktik British di ruangan wahana Harry Potter, Sabtu (23/11/2019).

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Di Jalan Ketapang, tak jauh dari kawasan Pelabuhan Pangkalbalam, gedung berbata merah The Glory Village, menjadi yang paling mencolok di antara rumah-rumah warga lainnya. Bentuknya seperti castil dan dibangun tak ubahnya gedung-gedung tua di London.

Memasuki halaman gedung ini dikenakan hukum wajib berbahasa Inggris, British.

Sebab, di sini lah aksen-aksen British, yang kerap anda dengar di film-film Harry Potter dan James Bond dipelajari dengan lebih mengedepankan praktik.

Di sebut tempat les tetapi rasanya bukan, disebut bukan, tetapi tempat les. Saat Bangka Pos berkunjung ke "Kampung London" di Jalan Ketapang ini, Sabtu (23/11/2019), tampak berbagai aktivitas siswa di beberapa ruangan-ruangan wahana ala Harry Potter.

Ada satu ruangan khusus yang menampilkan siswa The Glory Village mengenakan baju penyihir dalam film Harry Potter, lengkap dengan tongkat ajaib dan sapu terbang. Para siswa mempraktikkan kemampuan British mereka bersama para tutornya di ruangan ini.

Di ruangan lain, para siswa berpura-pura ketemu peramal dan diramal. Juga berdialog dengan British.

Total ada 125 siswa, pelajar SD hingga SMA, yang belajar di The Glory Village. Mayoritas, sekitar 80 persen siswanya memang adalah siswa SD

Satu di antaranya adalah Dylan (11). Siswa kelas VI SD itu merasa asyik belajar British di sana.

Dia juga sportif terhadap setiap hukuman yang diberikan apabila ketahuan tidak menggunakan British, atau apabila datang terlambat.

"Di sini itu harus ngomong Inggris jadi anak-anak itu biasa ngomong sama orang asing. Saya juga sering datang terlamabat biasanya dikasih hukuman, dan it's okay," kata Dylan saat bertemu bangkapos.com di The Glory Village, Sabtu (23/11/2019) siang.