Luna Maya Mengaku Tak Pernah Hindari Mantan, Justru Ingin 'Say Hi' sama Reino Barack dan Syahrini

BANGKAPOS.COM -- Baru-baru ini, artis cantik Luna Maya mengaku tak pernah menghindari ketemu Reino Barack dan Syahrini.

Sahabat Ayu Dewi tersebut bahkan mengatakan dirinya tidak menutup kemungkinan untuk menjalin silaturahmi dengan Reino Barack dan Syahrini.

Hal tersebut disampaikan Luna Maya di kanal Youtube Trans& Official 'Kisah Luna Maya Sempat Ingin Mengakhiri Hidupnya | BARENG BOY (16/11/19) Part 2' pada Selasa (19/11/2019) silam.

Awalnya Boy William secara blak-blakan menanyakan apakah Luna Maya masih ingin berkomunikasi dengan Syahrini dan Reino Barack.

"Elo masih mau nggak komunikasi dengan Reino dan Syahrini dan keluarga?

Mungkin sometime in the future silaturahmi halo komunikasi deket sebagai temen gitu?," tanya Boy William.

Luna Maya lantas menjawab segala sesuatu yang telah berakhir dirinya ingin tetap berakhir dengan baik.

Rekan Melaney Ricardo tersebut bahkan mengatakan tidak mempermasalahkan jika dirinya, Reino Barack dan Syahrini tetap menjalin hubungan yang baik.