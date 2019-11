Doakan Krisdayanti dan Suami Pakai Bahasa Inggris, Tulisan Maia Estianty Jadi Sorotan

BANGKAPOS.COM -Kolom komentar postingan Instagram Krisdayanti yang bersama Raul Lemos mendadak ramai karena Maia Estianty.

Padahal di postingan Krisdayanti itu, ia mengumbar kemesraan bersama sang suami, Raul Lemos.

Meski telah 8 tahun menikah, Krisdayanti dan Raul Lemos nyatanya memang kerap memamerkan keromantisan mereka.

Tak terkecuali potret Krisdayanti dan Raul Lemos yang baru-baru ini dibagikan sang penyanyi di Instagram pribadinya @krisdayantilemos.

Lewat unggahannya pada Senin 25 November 2019 kemarin, pelantun ‘Menghitung Hari’ ini memajang foto bersama Raul Lemos saat berada di kabin pesawat.

Krisdayanti tampak menggenggam erat tangan Raul Lemos seraya tersenyum semringah.

Tak kalah manis, tatapan penuh cinta pun dilayangkan Raul Lemos kepada sang istri.

Bersamaan dengan postingannya itu, Krisdayanti turut menuliskan sebuah pesan cinta.

“Love is in the air.

Thankful amor for caring so deeply