Hanya Memiliki Darah dari Bangsa Ini, Agnes Mo Mengaku Tidak Punya Darah Indonesia

BANGKAPOS.COM -Pernyataan 'kontroversial' Agnez Mo soal keturunannya, mantan kekasih Rezky Aditya (calon suami Citra Kirana) masuk Trending di Twitter, Selasa (26/11/2019).

Ya, di tengah kabar prestasi Agnez Mo yang sehari lalu hadir di acara American Music Awards 2019, mantan kekasih Rezky Aditya dan Wijaya Saputra itu justru diterpa kabar kurang sedap.

Hal tersebut lantaran tersebar potongan pernyataan Agnez Mo yang sedikit kontroversial perihal garis keturunannya. Praktis video viral itu bikin heboh.

Agnez Mo mengaku dirinya tidak memiliki darah Indonesia dan hanya 'numpang' lahir saja.

Pengakuan Agnez Mo tak punya darah Indonesia itu terjadi saat diwawancarai disuatu acara bincang-bincang oleh seorang host.

Pemilik nama lengkap Agnes Monica Muljoto, lahir di Jakarta 1 Juli 1986, ini namanya langsung jadi pembicaraan di jagad digital seperti Twitter.

Bahkan hingga Selasa, (26/11/2019) siang, nama Agnez Mo masih menempati urutan 10 besar trending Twitter.

Pelantun lagu As Long As I Get Paid mengatakan itu saat diwawancarai Build Series by Yahoo belum lama ini.

Di acara tersebut, Agnez Mo berbicara banyak tentang single atau lagu terbarunya bersama musisi Amerika, French Montana yang berjudul 'Diamonds', dan juga tentang kehidupan pribadinya.

Dalam penggalan video yang viral itu, Agnez Mo mengatakan, sebenarnya dia tak memiliki darah asli Indonesia.

Agnez Mo hanya mengaku lahir di Indonesia saja.