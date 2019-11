PDAM Tirta Pinang Terima Penghargaan The Most Admired And Reliable PDAM In Service Excellent

Direktur Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, Zuniar Nangtjik menerima sertifikat penghargaan dalam kategori The Most Admired And Reliable PDAM Ini Service Excellent Of The Year 2019 dari Indonesia Most Excellent Business Award di Hotel Sahid Jakarta, Jumat (22/11/2019)

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Direktur Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, Zuniar Nangtjik menerima sertifikat penghargaan dalam kategori The Most Admired And Reliable PDAM In Service Excellent Of The Year 2019 dari Indonesia Most Excellent Business Award di Hotel Sahid Jakarta, Jumat (22/11/2019)

"Penghargaan yang diterima Perumda Air Minum Tirta Pinang ini untuk kategori pelayanan publik terbaik dan handal yang diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian UMKM yang dibawahi bapak Teten Masduki," kata Zuniar Nangtjik kepada Bangkapos com, Selasa (26/11)2019).

Diungkapkannya, untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya Perumda Air Minum Tirta Pinang yang mendapatkannya.

"Penghargaan ini dinilai dari segi kemajuan kami dari tahun ke tahun bahwa Perumda Air Minum Tirta Pinang ada peningkatan terhadap para pelanggannya oleh tim penilai di bawah Kementerian UMKM," ujar Zuniar.

Diakuinya dengan menerima penghargaan ini merupakan tantangan berat bagi Perumda Air Minum Tirta Pinang untuk masa yang akan datang, karena manajemen harus bisa mempertahankan, bahkan bagaimana mencari nilai lebih ke depannya

"Penghargaan ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap pelayanan publik PDAM dan kami bisa mendapatkan penghargaan ini berkat dukungan pak Walikota Pangkalpinang yang tidak pernah putusnya memberikan supportnya," ungkap Zuniar. (Bangkapos.com/Edwardi)