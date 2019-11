Telkomsel Hadirkan Broadband Experience di Jalur Tol Trans Sumatera

BANGKAPOS.COM--Telkomsel konsisten untuk terus memberikan layanan telekomunikasi terbaik di seluruh wilayah Indonesia dalam mendukung kebutuhan ragam layanan pelanggannya di manapun dan kapanpun. Jaringan dan layanan 4G juga dihadirkan Telkomsel di sepanjang jalur utama tol Trans Sumatera.

Direktur Network Telkomsel Iskriono Windiarjanto mengatakan “Secara khusus, Telkomsel membangun sekitar 681 base transceiver station (BTS) di sepanjang jalur utama tol Trans Sumatera, di mana sebagian besarnya menggunakan teknologi multi-band Long Term Evolution (LTE). Jalan tol yang merupakan jalur utama masyarakat menjadi fokus pemenuhan kapasitas jaringan Telkomsel.Hal ini kami lakukan sebagaiuntuk selalu menghadirkan layanan yang berkualitas dengan kapasitas yang memadai. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan akses layanan telekomunikasi sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan Telkomsel yang lebih baik.”

Di samping membangun BTS baru di sepanjang jalur tol tersebut, untuk mengoptimalkan jaringan Telkomsel juga mengoperasikan 3 mobile BTS, menambah kapasitas gateway internet, serta menambah kapasitas BTS. Selain itu Telkomsel juga fokus memaksimalkan kapasitas jaringannya di 16 ruas tol utama di Sumatera dan Jawa, termasuk 12 ruas tol baru, di mana sudah dilayani sekitar 2.226 BTS Telkomsel. Sehingga untuk coverage jalur utama tol Trans Sumatera dan tol Trans Jawa sudah di-cover sinyal Telkomsel secara continues 100%.

Secara keseluruhan Telkomsel telah mengoperasikan lebih dari 209.000 BTS di mana 77.501 merupakan BTS 4G dan berkomitmen menambah sekitar 22.000 BTS baru hingga akhir tahun 2019 ini.

Selain itu untuk mempercepat penambahan coverage dan meningkatkan kualitas jaringan 4G di Indonesia, Telkomsel mengimplementasikan teknologi 4G LTE ini di seluruh BTS di frekuensi 900Mhz. Sehingga dengan implementasi tersebut, Telkomsel kini memperluas jangkauan layanan 4G mencapai 95% populasi menjangkau hampir di seluruh kota/kabupaten yang ada di Indonesia.

Dalam rangka mengukuhkan sebagai digital telco company serta komitmen Telkomsel dalam membangun akses jaringan yang merata di seluruh Indonesia, maka Telkomsel secara konsisten menghadirkan produk dan layanan berbasis digital berkualitas yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan itu sendiri, seperti layanan Digital Lifestyle (MAXstream, Langit Musik, Dunia Games), Mobile Financial Services (Linkaja), Digital Advertising, Digital Banking (Mobile Banking) and Internet of Things (Smart Connectivity, Fleet Sight dan InTank).

Sebagai upaya meningkatkan pengalaman pelanggan menikmasti akses layanan broadband berkualitas, Telkomsel belum lama ini juga menghadirkan Paket Kuota Data Oh My Gigabytes! (OMG!) yang merupakan paket baru Telkomsel yang dapat digunakan untuk mengakses sejumlah aplikasi favorit dan sosial media sesuai minat pelanggan.

Di dalam Paket OMG! ini terdapat kuota data yang secara khusus dapat digunakan pelanggan prabayar Telkomsel untuk bebas berselancar dalam mengakses aplikasi seperti YouTube, Facebook, Instagram, MAXstream, HOOQ, VIU, iFlix, Klik Film, BeIN Sports, serta Nickelodeon Play tanpa biaya tambahan.

“Beroperasinya BTS broadband Telkomsel di ruas jalan tol Trans Sumatera mempertegas komitmen kami dalam menyediakan layanan broadband yang merata. Penguatan jaringan broadband di jalur tol Trans Sumatera juga sebagai antisipasi kami untuk menyambut trafik liburan saat momen natal dan tahun baru di mana jalan tol merupakan jalur utama yang padat saat liburan atau saat mudik. Ke depan kami akan konsisten dan berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan telekomunikasi dengan teknologi terkini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” tutup Iskriono. (*)