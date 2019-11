Agnez Mo Memaafkan Orang yang Salah Paham Mendengar Pernyataan Viral ''Tak Berdarah indonesia''

BANGKAPOS.COM -- Pernyataan penyanyi Agnez Mo bikin heboh karena dianggap kontroversi. Video pernyataannya yang mengaku tak memiliki darah Indonesia pun viral di media sosial.

Warganet ramai membagikan potongan video berisi pernyataan Agnez yang mengaku tak memiliki darah Indonesia.

Pernyataan itu merupakan bagian dari wawancara Agnez dalam BUILD Series yang dipandu oleh Kevan Kenney.

Sang artis pun bereaksi terkait postingan tersebut. Ia memaafkan orang yang salah paham pada pernyataanya.

Ia memposting sebuah potongan video pada sesi wawancara tersebut.

"Why dont you cut and edit this part --- . Shame on people who only want to spread hatred by twisting my words and my intention. -- All i said were good things, that even when I’m a MINORITY, i got to share this amazing diversity that i learn in my country. I have always shared that in ALL my interviews (national and international). I can’t choose my blood or my DNA, but I always STAND for my country, I ALWAYS HAVE, and NOBODY could take that away from me. Learn to watch the whole thing instead of taking things out of context. For people who support me, i love you -- For people who want to misunderstand me, i love you and i forgive you. --- believe me, i dont have a single ounce of grudge or anger towards you. For all the clout chasers, I pray for you so you could find peace in ur heart --#TheBibleTellsMeSo My heart is full. No matter what you say,--#Indonesia represent. #AGNEZMO Love & Forgive" tulis Agnez Mo.

.

(Mengapa Anda tidak memotong dan mengedit bagian ini? --- Malu pada orang yang hanya ingin menyebarkan kebencian dengan memutarbalikkan kata-kata dan niat saya. -- Semua yang saya katakan adalah hal-hal yang baik, bahwa bahkan ketika saya seorang MINORITAS, saya harus berbagi keragaman menakjubkan yang saya pelajari di negara saya.

Saya selalu membagikan itu dalam SEMUA wawancara saya (nasional dan internasional). Saya tidak bisa memilih darah atau DNA saya, tetapi saya selalu BERDIRI untuk negara saya, saya SELALU MEMILIKI, dan TIDAK ADA yang bisa mengambilnya dari saya.

Belajarlah untuk menonton semuanya alih-alih mengeluarkan hal-hal di luar konteks. Untuk orang-orang yang mendukungku, aku mencintaimu -- Untuk orang-orang yang ingin salah paham, aku mencintaimu dan aku memaafkanmu. --- percayalah, saya tidak punya satu ons dendam atau kemarahan terhadap Anda.