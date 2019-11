Egy Maulana Vikri Disorot Lechia Gdansk Setelah Bobol Thailand, Timnas U-22 Indonesia Menang 2-0

BANGKAPOS.COM - Pemain Timnas U-22 Indonesia Egy Maulana Vikri mendapat sorotan dari Lechia Gdansk melalui laman resmi klub setelah berhasil membobol gawang Thailand.

Egy Maulana Vikri merupakan pemain klub asal Polandia, Lechia Gdansk.

Egy mencetak gol ke gawang Thailand setelah menerima umpan dari Evan Dimas dari sisi kiri gawang lawan di menit 4 babak pertama.

Bola liar di depan gawang berhasil dimanfaatkan Egy menjadi gol.

"Lechia Gdansk midfielder Maulana Vikri socre a goal for timnas U-22 Indonesia in a 2-0 win of the 1fst round of Group B the Southeast Asian Games in the Philippines. (Gelandang Lechia Gdansk Egy Maulana Vikri mencetak gol untuk kemenangan timnas U-22 Indonesia dengan skor 2-0 pada laga pertama Grup B di SEA Games 2019 Filipina)," tulis pernyataan laman resmi Lechia Gdansk.

Egy Maulana Vikri menjadi salah satu dari 20 pemain timnas U-22 Indonesia di ajang SEA Games 2019.

Gelandang miliki klub Polandia itu, telah mejalani laga pertama pada Grup B SEA Games 2019 saat timnas U-22 Indonesia melawan juara bertahan Thailand.

Egy Maulana Vikri tampil sebagai starter saat melawan Thailand di Stadion Rizal Memorial, Selasa (26/11/2019).

• Lawan Timnas U-22 Indonesia Selanjutnya Singapura, Egy Cs Posisi Kedua Klasemen Grup B SEA Games

Pemain 19 tahun itu tampil apik saat melawan Thailand.

Egy mampu melesatkan gol cepat untuk timnas U-22 Indonesia.