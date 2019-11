Intip Cara Maria Ozawa Semangati Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2019

BANGKAPOS.COM - Ada sebuah pemandangan menarik di pertandingan sepak bolaantara Timnas Indonesia U-22 melawan Timnas Thailand U-22 di SEA Games pada Selasa (26/11/2019).

Terlihat ada sosok mantan bintang film panas Jepang, Maria Ozawa, ikut menyaksikan pertandingan tersebut.

Maria Ozawa tampak heboh memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia.

Momen tersebut dibagikan lewat akun Instagram Maria Ozawa atau lebih dikenal Miyabi.

Diunggah lewat Instagram Story, Maria yang mengenakan kostum suporter timnas terlihat mengibarkan bendera merah putih lalu menciumnya.

"Indonesia, you can do it!" katanya penuh dengan semangat.

"Ini Maria Ozawa. Saya di sini untuk mendukung Indonesia."

"Hatiku semuanya untuk Indonesia. Ayo Indonesia. I love you, guys!" teriaknya.

Kehadiran Maria Ozawa untuk mendukung timnas Indonesia di SEA Games 2019 (Tangkap layar Instagram @maria.ozawa.)

Kehadiran Maria Ozawa untuk mendukung Indonesia bukanlah tanpa alasan.

Ia hadir di Rizal Memorial Stadium, Filipina lantaran terpilih sebagai brand ambassador dari salah satu rumah judi online.