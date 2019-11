Pemkab Belitung Bagi 20 Ribu Bibit Ayam Antisipasi Lonjakan Harga Natal dan Tahun Baru

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- Pemerintah Kabupaten Belitung telah menyiapkan program demi mengantisipasi lonjakan harga ayam potong jelang perayaan Natal dan tahun baru.

Melalui salah satu program yang termasuk visi misi Bupati dan Wakil Bupati Belitung yang diberi nama Bagi Bibit Gratis Untuk Kampung (BAGUK), pemkab telah membagikan sebanyak 20 ribu ekor bibit ayam pedaging.

Bibit ayam tersebut telah dibagikan kepada kelompok peternak di wilayah Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau dan Desa Terong, Kecamatan Sijuk.

"Itu termasuk dalam program BAGUK, kami sudah bagikan 20 ribu bibit ayam pedaging kepada tiga kelompok peternak," ujar Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Destika Effenly, Rabu (25/11/2019).

Ia menambahkan pihaknya juga sudah berkomitmen dengan para kelompok peternak untuk siap melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga ayam potong.

Dirinya berharap ke depan, harga ayam potong di pasaran tidak melebihi angka Rp 40 ribu perkilo.

"Harga ayam ini kan pada momen hari besar, seperti Natal dan tahun baru selalu melonjak. Jadi dengan adanya program BAGUK ini, kami harapkan harga ayam potong bersih itu tidak lebih dari 40 ribu perkilo," ungkapnya.

Mengingat program BAGUK tersebut terbilang perdana diresmikan pada Maret 2019 lalu, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tetap akan melakukan evaluasi.

Jika sesuai dengan tujuan yang dicapai, maka program itu akan terus dijalankan untuk menghadapi momen hari besar lainnya seperti Idul Adha dan Idul Fitri.

"Untuk ke depan nanti kami akan evaluasi sejauh mana hasilnya. Makanya pada saat pembagian, saya tekankan kepada jajaran agar penerima didata by name by adress dan terus dipantau perkembangannya," kata Destika.

Ia menambahkan selain pembagian bibit ayam, program BAGUK juga membagikan bibit buah gratis kepada masyarakat.

Pada saat launching di Desa Badau, Bupati Belitung Sahani Saleh membagikan langsung bibit nanas kepada para petani di sana.

Destika mengatakan sebenarnya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan meminta aparatur desa mengajukan permintaan bibit yang sesuai dengan potensi desa masing-masing.

Harapannya, setiap desa akan menjadi sentra penghasil buah tertentu.

