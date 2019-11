Datang untuk Penelitian, WNA Asal Tiongkok Terpukau Keindahan Alam Bangka Selatan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ketika melakukan kunjungan ke Bangka Selatan, satu di antara beberapa tim Fourth Institute of Oceanograohy, Kementerian Sumber Daya Alam Republik Rakyat Tiongkok, Ma Xiao Wan mengaku terpukau dengan keindahan alam yang ada di Bangka Belitung, khususnya di Bangka Selatan.

Diwawancarai usai bertemu dengan Bupati Bangka Selatan, Justiar Noer pada Kamis, (28/11/2019) Sore, Ma Xiao Wan mengakui keindahan Bangka Selatan dengan beberapa keindahan alamnya.

"I think it's very beautiful and have a wonderfull places like a Mangroves and Ports. And it's look like in China," ujar Ma kepada awak media.

Lebih lanjut dirinya bersama teman-temannya sengaja berkunjung ke Bangka Selatan untuk melakukan penelitian dan observasi yang berkaitan dengan oseanografi dan maritim serta kepariwisataan.

Tak hanya itu, kedatangan Ma bersama rekannya juga merupakan sebagian dari tugas mereka untuk membuat kerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk pengembangan pariwisata.

Setelah berkunjung ke beberapa titik di Bangka Selatan, Ma menyebutkan jika potensi daerah yang dimiliki oleh Bangka Selatan akan sangat bermanfaat besar jika dikelola dengan baik dan akan menjadi pusat pariwisata.

"Ketika dimaksimalkan saya yakin pastiwisata di Bangka Selatan menjadi pusat patiwisata yang baik," ujarnya

Ketika dikonfirmasi kedatangannya adalah untuk melebarkan sayap investasi, Ma dengan tegas menepisnya.

Menurutnya, pihaknya hanya melakukan sebuah penelitian dan observasi terkait oseanografi yang dilakukan oleh Fourth Institute of Oceanography yang telah berdiri sejak dua tahun lalu di Tiongkok.

(bangkapos.com/Jhoni Kurniawan)