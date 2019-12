Hati Maria Ozawa Hancur Jelang Laga Indonesia Vs Vietnam di SEA Games 2019, Miyabi Bakal ke Stadion

BANGKAPOS.COM - Maria Ozawa galau jelang pertandingan antara Timnas Indonesia U-22 melawan Vietnam U-22 pada ajang SEA Gaems 2019. Bagaimana tidak, dua tim ini rupanya favorit sang artis.

Melalui akun Instagram miliknya, Miyabi, memposting kegalauannya.

Ia memposting dua foto berbeda, satu foto memegang bendera Vietnam dengan kostum bikini, sedangkan foto lainnya, ia memposting sedang memakai jersey Indonesia.

Bahkan ia menulis kalau hatinya hancur.

See you all at the Stadium for

VIETNAM -- INDONESIA -- Game later tonight !

My heart is torn as they are my two favorite team/country !! 201

年東南アジア競技大会

インドネシア対ベトナム がいよいよ今夜キックオフ!

(Sampai jumpa di Stadion untuk

VIETNAM -- INDONESIA - Game nanti malam!

Hati saya hancur karena mereka adalah tim / negara favorit saya !! 2019

Pertandingan Asia Tenggara

Indonesia vs Vietnam akan dimulai malam ini! - google translate)

