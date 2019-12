Film Terbaik Hollywood Siap Ditonton di Bioskop: Jumanji, Knives Out, The Good Liar dan Frozen 2

Film terbaru Jumanji: The Next Level

BANGKAPOS.COM - Jumanji: The Next Level masih belum tayang di bioskop di Indonesia, namun jasa penyedia bioskop di Indonesia telah mencantumkan pre-sale dari film ini.

Dan diketahui tiket dari Jumanji: The Next Level akan mulai tayang di Indonesia pada 4 Desember mendatang.

Dengan judul film terbarunya Jumanji: The Next Level, sepertinya film Jumanji akan mencoba sesuatu yang baru.

Film Jumanji: The Next Level mengindikasikan bahwa permainan Jumanji akan datang ke gurun gunung bersalju, dan seperti biasa hutan.

Simak rekomendasi film-film terbaik Hollywood yang siap ditonton di Bioskop oleh Tribunstyle berikut ini.

Sinopsis Jumanji: The Next Level

Di Jumanji: The Next Level, geng telah kembali, tetapi permainan telah berubah.

Knives Out

Dilansir dari berbagai website kritikus film, Knives Out sendiri diulas dengan baik, dan bahkan dianggap sebagai salah satu film terbaik yang rilis tahun 2019.

Knives Out adalah film terbaru dari sutradara Rian Johnson setelah menggarap Star Wars: The Last Jedi.

