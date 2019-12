BANGKAPOS.COM-Mikhayla Kirim Pesan ke Ardie Bakrie Putri Nia Ramadhani Menangis : Jangan Biarkan Hidup Kami Hancur

Putri sulung Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, Mikhayla Zalindra Bakrie mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada sang ayah.

Bocah berusia tujuh tahun itu menyampaikan pesan mengiris hati kepada Ardi Bakrie.

Membaca pesan Mikhayla Zalindra Bakrie, Ardi Bakrie mengaku ingin menangis.

Pesan tersebut dibagikan Ardi Bakrie di media sosial Instagramnnya, pada Minggu (1/12/2019).

Pantauan bangkapos.com Ardi Bakrie saat ini kini berada jauh dari anak dan istrinya.

Putra pengusaha Aburizal Bakrie itu sedang menghadiri acara kejuaraan kick boxing, di Jawa Tengah.

Mulanya Mikhayla Zalindra Bakrie menyampaikan rasa rindunya kepada Ardi Bakrie.

"Papa I miss you so much, I love you and miss you, come back soon," tulis Mikhayla Zalindra Bakrie dikutip TribunJakarta.com dari Instagram Ardi Bakrie, pada Senin (2/12/2019).

Mikhayla Zalindra Bakrie mengatakan jika ayahnya pulang sesegara mungkin, ia akan memeluknya dengan sangat erat.