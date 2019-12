Pangkalpinang Tuan Rumah Pra PON Sepakbola Putri, Laga Perdana PS Bangka Belitung vs PS Bengkulu

Laga perdana tersebut akan mempertemukan tuan rumah PS Bangka Belitung (Babel) menjamu PS Bengkulu

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Laga perdana Pra PON sepakbola putri Group 1 Stadion Depati Amir Pangkalpinang 13 Desember 2019 mendatang.

Sekum Asprov PSSI Bangka Belitung Mintra Jaya Selasa (3/12/2019) mengatakan laga perdana tersebut akan mempertemukan tuan rumah PS Bangka Belitung (Babel) menjamu PS Bengkulu.

Walkkota Pangkalpinang Maulana Akil dan Ģubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman memastikan hadir dalam pertandingan ini

"Kita sudah menemui langsung pak Walikota dan Pak Gubenur melaporkan rencana digelarnya laga Pra PON Sepakbola Putri dan keduanya menyatakan akan hadir langsung memberikan dukungan di Stadion Depati Amir Pangkalpinang sekaligus mengajak masyarakat hadir langsung gratis," kata Mintra Jaya

Tak hanya itu saja Walikota Pangkalpinang Maulana Akil menurut Mintra Jaya mempersilahkan menggunakan Stadion Depati Amir Pangkalpinang untuk gelaran Pra PON Sepakbola Putri. Ini sebagai bentuk dukungan terhadap sepakbola.

"Pak Walikota mendukung penuh dan mempersilahkan menggunakan Stadion Depati Amir Pangkalpinang menurut beliau itukan stadion kite same same buat kemajuan sepakbola," kata Mintra Jaya

Sementara itu Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman tak hanya hadir menurut Mintra Jaya Gubernur juga mendukung pembiayaan Tim Putri Babel yang dikucurkan melalui KONI. Sebab program PON XX Papua seluruh cabang olahraga di korodinir oleh KONI Bangka Belitung.

"Pak Gubernur berharap sepakbola Bangka Belitung mencapai masa kejayaannya dan mendukung penuh," kata Mintra Jaya.

Sementara itu M Norix Ketua The Babel Mania kelompok suporter yang berkedudukan di kota Pangkalpinang menyatakan akan memberikan dukungan dengan mengerahkan anggotanya. Ini merupakan komitmen The Babel Mania yang akan memberikan dukungan kepada setiap klub dan tim di Bangka Belitung yang berlaga dikancah nasional.

"Pasti kita dukung The Babel Mania siap hadir beri dukungan kepada Tim Putri Babel," kata M Norix

Jadwal Pra PON Sepakbola Putri Group 1 di Stadion Depati Amir Pangkalpinang

1. PS Bangka Belitung vs PS Bengkulu 13 Desember 2019

2. PS Bengkulu vs PS Sumatera Utara 15 Desember 2019

3. PS Sumatera Utara vs PS Bangka Belitung 17 Desember 2019

(bangkapos.com/Deddy Marjaya)