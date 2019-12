Nikmatnya Sarapan di Menumbing Heritage Hotel, Cicipi Berbagai Menu Khas Bangka Sampai Internasional

BANGKAPOS.COM, BANGKA --Mie Bangka kenyal berwarna kuning dengan campuran ayam bumbu kemudian disiram kuah panas dan pangsit rebus menjadi menu andalan di Menumbing Heritage Hotel.

Menu khas Bangka tersebut terasa gurih, asin dan kenyal sehingga menambah kenikmatan saat Anda sarapan pagi untuk mengawali aktivitas.

Selain menampilkan makanan khas Bangka, Menumbing Heritage Hotel juga menyajikan menu Nusantara, Chinese bahkan Western (kebarat-baratan). Menu yang beragam ini tentu saja akan membuat sarapan Anda penuh warna.

Seperti omelet, sosis, roti bakar, waffel, kwentiaw goreng, nasi goreng, nasi uduk, aneka buah-buah segar dan menu lainnya juga bisa Anda nikmati di sini.

Satu penginap yang sedang mencicipi menu sarapan pagi di Menumbing Heritage Hotel (bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Selain itu, minuman dari kedelai yang biasa disebut pusui juga dapat Anda nikmati dengan rasa manis yang pas.

Olahan minuman dari buah nanas segar pun dengan rasa asam manis dapat Anda nikmati juga.

Executive Chef, Hasanudin mengaku sengaja menampilkan minuman pusui dan jus nanas tersebut bermaksud menonjolkan kekhasan Negeri Serumpun Sebalai ini.

"Jadi pusui biasanya manis kan, kalau ini saya sajikan agak rendah gula jadi tidak terlalu manis. Kenapa saya sajikan jus nanas karena nanas khas Bangka ini kualitasnya baik dan segar dibandingkan nanas pada umumnya," tutur Hasan saat ditemui bangkapos.com, Rabu (4/12/2019).

Tentu saja tidak hanya penginap yang dapat merasakan sensasi sarapan pagi di Menumbing Heritage Hotel, bila tak menginap pun bisa, cukup dengan membayar Rp 120 ribu All You Can It (makan sepuasnya).

Hotel ini berlokasi di Jalan Gereja No.5, Ps. Padi Kecamagan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.

