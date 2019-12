Satpol PP Bangka Cek Sampah dari Ruko Milik AM yang Diprotes Warga Air Anyut

Warga Lingkungan Airanyut dan Tim Pol PP Bangka memeriksa limbah yang diduga berasal dari Ruko pengusaha berinisial AM di Airanyut Sungailiat Bangka, Rabu (4/12/2019).

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Puluhan warga Lingkungan Airanyut Kecamatan Sungailiat, menggelar aksi unjuk rasa damai, Rabu (4/12/2019) siang.

Mereka memprotes pembuangan limbah pada selokan diduga dilakukan oleh AM, pengusaha ruko di lingkungan setempat.

Aksi puluhan masyarakat ditindak-lanjuti oleh Tim Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangka. "Setelah mendapatkan laporan masyarakat di Lingkungan Airanyut bahwa ada sekelompok masyarakat mendemo, memprotes permasalahan limbah, kami Pol PP langsung ke lokasi," kata Kepala Kantor Satpol PP Bangka, Dalyan Amrie diwakili Kabid Perundang-Undangan, Achamd Suherman, Rabu (4/12/2019).

Limbah yang diduga berasal dari Ruko AM tersebut ditinjau oleh Pol PP dan demontran untuk mendapatkan kepastian.

"Saudara AM ini mempunyai Ruko di Airnyut. Limbah dari Ruko tersebut dibuang di selokan warga, berupa air comberan, tinja juga. Hal ini disebabkan saluran air ditutup warga. Warga kesal karena Saudara AM tidak mau membantu. Akibatnya sekelompok warga beramai-ramai mendatangi Ruko AM, memprotes hal ini," kata Suherman.

Hasil pengecekan Pol PP dan warga terbukti bahwa banyak ditemukan limbah berceceran yang menimbulkan bau tidak sedap. Setelah itu Pol PP meminta keterangan masyarakat sebagai dasar. "Setelah itu baru kami temui Saudara AM dan kita ajak diskusi. Pada akhirnya Saudara AM menyetujui, mereka bantu. Mungkin sebelumnya terjadi miskomunikasi," kata Suherman.

Aksi protes tersebut tak sampai anarkis. Warga kembali ke rumah masing-masing setelah dimediasi oleh Pol PP. Apalagi pada akhirnya pengusaha Ruko, AM bersedia membersihkan sampah dan berjanji tak membuang limbah ke selokan lagi.

"Kami sarankan agar diselesaikan ke pihak lurah. Cari kesepakatan bersama. Mohon warga jangan anarkis, semua bisa kita selesaikan secara damai," imbau Suherman. (Bangkapos.com/Fery Laskari).