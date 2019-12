50 Pelatih Dapat Sertifikat Level 1 Nasional

BANGKAPOS.COM, BANGKA - 50 pelatih mendapatkan sertifikat level 1 nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Akreditasi Nasional Keolahragaan Indonesia.

Para pelatih seluruh cabang olahraga dibawah naungan KONI Kota Pangkalpinang ini mengikuti pelatihan pelatih fisik selama empat hari untuk mendapatkan sertifikat dengan predikat pelatih kondisi fisik tingkat dasar.

Tak tanggung-tanggung, pemateri juga merupakan pelatih internasional yakni Dr Ria Lumintuarso lulusan Level 1-4 IAAF CECS (Coaches Education and Certification Systems), kini menjabat Direktur International Athletics Federation dan DR Devi Tirta Wirya M.Or

"Kami memgapresiasi kepada peserta yang sangat antusias dan pro aktif selama mengikuti pelatihan ini," kata Pelatih Advence Strength and Conditiong (ASCA), Dr Devi Tirtawirya, sesuai menyerahkan secara simbolis sertifikat kepada peserta pelatihan, Jumat (6/12/2019)

Devi juga mengapresiasi KONI Pangkalpinang yang menyelenggarakan pelatihan ini dan memberikannya secara gratis kepada peserta.

Pasalnya pelatihan pelatih fisik ini jika harus membayar, mereka harus merogoh kocek sebesar Rp 2,5 juta per orang.

Dia menyebut, untuk mendapatkan sertifikat ini, peserta harus selalu hadir untuk mengikuti praktek, tugas maupun teori.

Devi berharap melalui pelatihan ini mampu menambah warna dan arti di dunia olahraga prestasi di Pangkalpinang.

"Selamat kepada yang lulus. Saya berharap para pelatih tidak berhenti belajar dan saling diskusi untuk olahraga di Pangkalpinang yang semakin maju," ujarnya.