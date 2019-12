Bukan BlackPink, Ternyata Inilah Artis K-Pop Paling Top Tahun 2019

bts gaya the beatles

BANGKAPOS.COM-- Spotify telah mengumumkan artis top dunia terbaik tahun ini di bidang musik, termasuk K-Pop.

Dalam pengumuman tersebut ada 20 group idola K-Pop yang terdata, teratas adalah BTS.

Sedangkan untuk peringkat dunia ada Queen diperingkat pertama, Imagine Dragon urutan kedua, The Chainsmokers di posisi empat, Maroon 5 diangka kelima, dan BTS di bertengger diurutan ke 18.

Berikut artis K-Pop paling top tahun 2019 yang kutif dari soompi.com:

1. BTS

BTS juga dikenal sebagai Bangtan Boys, adalah sebuah boy band beranggotakan tujuh orang asal Korea Selatan yang dibentuk oleh Big Hit Entertainment. Nama tersebut kemudian berakronim menjadi Beyond the Scene pada bulan Juli 2017. (wikipedia)

2. BLACKPINK

Black Pink, ditulis bergaya sebagai BLACKPINK atau BLΛƆKPIИK, adalah sebuah grup penyanyi perempuan Korea Selatan yang dibentuk oleh YG Entertainment, terdiri dari para anggota seperti Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa.

Grup ini debut pada tanggal 8 Agustus 2016, dengan single mereka berjudul Square One, yang menghasilkan "Whistle," lagu nomor satu pertama mereka di Korea Selatan.

Single ini juga menghasilkan "Boombayah", single nomor satu pertama mereka di tangga lagu Billboard World Digital Songs, yang mendapat rekor sebagai video musik debut yang paling banyak ditonton oleh artis Korea. Dengan sukses komersial mereka di lima bulan pertama, mereka memperoleh New Artist of the Year di 31st Golden Disc Awards dan 26th Seoul Music Awards. (wikipedia)