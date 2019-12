Helmy Yahya Tampilkan Pesan Bentuk Dukungan Di Instagramnya, Banjir Dukungan dari Nitizen

BANGKAPOS.COM-- Pembawa acara sekaligus adik Tantowi Yahya yakni Helmy Yahya mengutip pesan dari nitizen yang bernada dukungan untuknya. Pesan tersebut ditampilkannya di instagram pribadinya.

Adapun bunyi pesan yang ditampilkannya tersebut 'we stand white helmy yahya', kemudian diberinya caption 'dikirim netizen! Terima kasih! #savetvri #tvri.

Nitizenpun ramai mengomentari pesan tersebut, termasuk rekan-rekanya dan juga para artis tanah air, di antaranya;

@praburevolusi "you’ve done great job Mas with the team, and for many upcoming years ahead for sure"

@adityagumay_sanggarananda "Orang baik dan Kreatif seperti mas Helny akan bersinar dimanapun berada. Jika karena hal ini mas Helmy pergi dari TVRI, sungguh ini akan menjadi kerugian besar bagi TVRI yang baru terjaga dari tidur panjangnya" #saveHelmyyahya #savetvri

@andovidalopez "Semangat pak"

@ferrysal1m "TVRI berkembang dengan pesat dibawah kepemimpinan seorang Helmy Yahya @helmyyahya dan saya mengenalnya cukup lama rasanya tak lagi diragukan kapabilitas dan kualitas beliau! apapun yang terjadi saya kira banyak perusahaan dan instansi yang membutuhkan sentuhan tangan beliau untuk menjadi lebih maju dan berkembang!

@azisturindra "Ada apa pak? Kenapa diberhentikan?

Di Non Aktifkan Jadi Dirut TVRI