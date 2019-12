Bandara Depati Amir Raih Dua Penghargaan di Bandara Award Tahun 2019

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Bandara Depati Amir Pangkalpinang raih dua penghargaan dalam Bandara Award 2019 yang diselenggarakan oleh Majalah Bandara bekerjasama dengan Kementrian Perhubungan yang dilaksanakan Jumat (6/12/2019), bertempat di Ball Room Hotel Borobudur Jakarta.

Bandara Depati Amir meraih Peringkat 2 Bandara Terbaik dari 16 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II (Persero) 2019 dan Peringkat 3 Bandara Terbaik dari 100 bandara yang masuk nominasi Bandara Award 2019.

Senada dalam acara itu, PT Angkasa Pura II (Persero) Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta dinobatkan sebagai Best Airport of The Year dalam Bandara Award 2019.

"Alhamdulilah Bandara Depati Amir berhasil memperoleh penghargaan dalam acara Bandara Award 2019 yang diselenggarakan oleh Majalah Bandara ,"ujar Executive General Manager PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Depati Amir Pangkalpinang Chuanda kepada bangkapos.com, Sabtu (7/12/2019).

Chuanda berharapan kedepannya Bandara Depati Amir Pangkalpinang dapat terus berkembang dan meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa khususnya di Bangka.

"Prestasi yang diperoleh ini adalah hasil kerja keras semua jajaran dan karyawan di PGK serta dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat," kata Chuanda.

Acara Bandara Award 2019 dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Dirjen Perhubungan Udara Polana, Direktur Bandar udara Praminto, Perwakilan Kepala Daerah seperti Gubernur dan Bupati, Perwakilan Direksi Angkasa Pura I dan direksi Angkasa Pura I serta dewan juri. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)