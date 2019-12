Buku Panduan Lulus Tes CPNS dan UN Paling Diburu di Toko Buku Gramedia Pangkalpinang

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Buku Panduan Computer Assisted Test (CAT) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi best seller (paling laris) di Toko Buku Gramedia Pangkalpinang, Sabtu (7/12/2019).

Yani Asmarani Suprapto selaku Supervisor Store Toko Buku Gramedia Pangkalpinang mengatakan, pada Desember tahun ini, buku yang paling banyak diburu adalah panduan tes CPNS.

"Di Gramedia Pangkalpinang sendiri, karena momennya masih ada penerimaan CPNS. Best Seller saat ini Buku CPNS," ungkap Yani kepada Bangkapos.com.

Selain itu, menurutnya, menjelang Ujian Nasional (UN) tahun depan, anak-anak sekolah, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), sudah mulai mencari buku-buku panduan Ujian Nasional (UN).

"Tahun depan kan momennya ujian nasional, jadi anak anak sekolah mulai mencari buku-buku panduan untuk menghadapi ujian nasional. Mulai dari tingkat SD sampai SMA," jelas Yani.

Sedangan untuk novel yang masih menjadi incaran para pembaca adalah novel fiksi Kim Ji-Yeong karya Cho Nam-joo, Kisah Tanah Jawa dan yang terbarunya ada Of The Record 2 karya Ria SW.

"Kita juga memiliki buku-buku bacaan yang masih banyak dicari pembaca yaitu seperti Kim Ji-Yeong, Kisah Tanah Jawa juga masih jadi Best Seller di tempat kita dan sekarang novel terbarunya ada dari Ria SW itu Of The Record 2," pungkas Yani.

(Bangkapos.com/Wira)