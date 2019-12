Dibilang Mirip Jennie Blackpink, Soimah Trending, Warganet Ribut, Fans Jennie Ngambek

BANGKAPOS.COM - Soimah mendadak nangkring di trending topic Twitter. Setelah ditelusuri, heboh twit soal Soimah gara-gara ramai soal Soimah mirip Jennie Blackpink.

Ternyata penyebabnya adalah keributan warganet gara-gara Soimah yang disebut mirip Jennie BLACKPINK.

Fans Jennie ngambek

Fans Jennie ngambek dia disebut mirip Soimah. Fans Chungha biasa-biasa aja dia disebut mirip Inul twit @colaVINsky

@colaVINsky : Fans pinky biasa aja dia dibilang mirip sibad

@colaVINsky : Yaelah gitu doang ngambek. Soimah juga cantik kali jadi gakpapa lah berarti mereka sama-sama cantik.

@McBiWazowski : aapa kita gaboleh ga suka ngeliat idol kita dibilang mirip soimah? Jennie sama Soimah tu BEDA dan mereka sama sama berbakat.. why yall so obsessed with her? Buat mba yang bodyshaming soimah tolong dong kalo emg ga suka jennie di sama²in sama soimah tolong kata²nya di rem dikit-

Fans Jennie ngambek di Twitter (Tangkapan Layar)

Awalnya, salah satu akun fans Jennie BLACKPINK tidak terima idolanya disama-samakan dengan Soimah.