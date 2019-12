WIKI - Biografi Jennie blackpink

Bio Jennie blackpink

BANGKAPOS.COM-- Kim Jennie (Hangul: 김제니, lahir 16 Januari 1996, umur 23 tahun) adalah seorang penyanyi asal Korea Selatan.

Ia pindah ke Auckland, Selandia Baru, dan kembali ke Korea saat ia dikasting oleh YG Entertainment di usia 14 tahun.

Saat ini Jennie merupakan salah satu anggota dari girlgrup BLΛƆKPIИK.

Jennie masuk dan bergabung menjadi trainee YG Entertainment pada tahun 2010 selama, kurang lebih 6 tahun sebelum akhirnya debut dengan girl grup bernama BlackPink.

Dari tahun 2012, Jennie telah beberapa kali menjadi model dan berkolaborasi bersama artis-artis YG, di antaranya menjadi model dalam video musik G-Dragon dalam lagu yang berjudul "That XX", Seungri dalam lagu "GG Be", dengan Lee Hi dilagu "Special" dan dengan beberapa penyanyi lainnya.

Kim Jennie juga pernah duet dipanggung Inkigayo dengan G-Dragon untuk penampilannya yang berjudul "Black".

Biodata Jennie

Nama asal: 김제니 (Kim Jennie)

tempat tanggal Lahir : Korea Selatan, 16 Januari 1996 (umur 23)

Tempat tinggal: Korea Selatan Seoul

Nama lain: Jennie (제니)

Warga negara: Korea Selatan

Pekerjaan: Penyanyi

Karier: musik

Genre: K-pop

Instrumen: Vokal

Tahun aktif: 2016–sekarang

Label: YG Entertainment

Artis terkait : Black Pink (wikipedia)