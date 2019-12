ABG Pelaku Pencurian Motor Mahasiswi Dibekuk Tim Polres Pangkalpinang, Buron Satu Minggu

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- RE alias DY remaja yang baru berusia 15 tahun ini tak berdaya saat di diringkus, Tim Opsnal Polres Pangkalpinang, di Jalan Gandaria Kelurahan Kacangpedang Kecamatan, Gerunggang, Pangkalpinang, Senin (9/12/2019) Pukul 01.00 WIB.

Warga Kelurahan Gandaria, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang ini, langsung digelandang ke Mapolres Pangkalpinang oleh Tim Opsal Polres Pangkalpinang, dipimpin Aiptu Mardi Bule, guna diintrogasi.

Remaja laki-laki ini diketahui sudah dicari cari selama satu minggu. Ia diduga telah mencuri satu unit motor milik Feby Veronica Andini (19) seorang mahasiswi, Warga Petaling RT 03 RW 02,Kelurahan Petaling, Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung, Senin (2/12/2019) pukul 19.00 WiIB.

Saat itu, diduga pelaku masuk ke teras kontrakan korban dan mendorong satu unit kendaraan roda dua milik korban, yang di parkir di teras kontrakan, di Jalan Letkol Soleh Ode Gang Merak Kelurahan Kacangpedang Kecamatan Gerunggang, dalam posisi stang motor tidak terkunci.

Kabag Ops Polres Pangkalpinang Kompol Jadiman Sihotang, membenarkan tentang pencurian tersebut.

Ia mengatakan pada hari Senin (9/12/2019) sekitar pukul 00.40 WIB, dari hasil penyelidikan Tim Opsnal Polres Pangkalpinang, mendapat informasi bahwa pelaku curanmor Yamaha Mio Soul, sedang berada di rumah orang tuanya.

"Tim memastikan keberadaan pelaku, sekira pukul 01.00 WIB pelaku berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Polres Pangkalpinang, saat berada di kamar di rumah orang tua pelaku," kata Kabag Ops Polres Pangkalpinang Kompol Jadiman Sihotang, Senin (9/12/2019)

Kemudian, saat itu dilakukan introgasi terhadap pelaku dan pelaku mengakui bahwa, telah melakukan curanmor Yamaha Mio Soul di rumah kontrakan korban di Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang.

"Pelaku melakukan aksinya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut yang tidak dikunci stang nya, kemudian pelaku di bawah ke Polres Pangkalpinang, diproses lebih lanjut, " ucapnya.

Menurut Jatiman, pelaku ini merupakan target operasi Polres Pangkalpinang dalam Operasi Tertib 2019, sasaran operasi tertib, pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian seperda motor (curamor).

Dari tangan pelaku, Polisi berhasil mengamankan barang bukti satu unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio Soul 14D ( AL115C/Mio Soul ) Tahun 2010, No. Rangka : MH314D004AK915679, No. Mesin : 14D-916391 warna Hitam. MH314D004AK915679, No. Mesin : 14D-916391 warna Hitam, nomor polisi BN 7119 FI Atas nama Suhandi.

(Bangkapos.com/Yuranda)