Hamil 8 Bulan, Body Goal Sandy Aulia yang Naik 9 Kilogram Tuai Pujian, Ungkap Rahasia Langsingnya

BANGKAPOS.COM-- Shandy Aulia menjadi salah satu artis yang cukup banyak membuat iri wanita Indonesia.

Hal tersebut tak lepas dari kondisi badannya yang terlihat tetap langsing meski sedang mengandung.

Seperti diketahui, saat ini Shandy Aulia sedang mengandung buah hatinya yang pertama.

Lewat unggahan instagramnya, Shandy Aulia mengunggah foto perutnya yang sudah mulai membuncit.

Dalam keterangan foto tersebut, dituliskan jika kandungannya kini sudah memasuki usia 8 bulan.

Shandy Aulia juga menjelaskan bahwa setiap wanita memiliki genetik yang berbeda.

Dirinya mengaku selama hamil berat badannya naik sampai 9 kg.

Rahasia tubuh langsing Shandy Aulia di usia kehamilan 8 bulan. (instagram.com/shandyaulia)

"Praise the Lord sudah memasuki bulan ke 8. Thank you my love @shandydavidlittlejoy kamu baby yang luar biasa membuat mommy merasa selalu bahagia selama mengandungmu bahkan tidak pernah merasa berat melewati hari hari selama kehamilan ???? bener bener ga sabar ketemu kamu," tulis Shandy Aulia.

Selama mengandung, tak banyak perubahan yang dialami oleh Shandy Aulia kecuali perutnya yang semakin membesar.

Bahkan, banyak sekali warganet yang penasaran dengan berat badannya.