BTS Burn The Stage

Youtube Umumkan MV Paling Banyak Diputar di Korea, BTS Nomor Satu

BANGKAPOS.COM -- Baru-baru ini YouTube telah mengumumkan musik video yang paling banyak diputar di Korea pada tahun 2019.

BTS berada diposisi pertama, dengan judul lagu “Boy With Luv” (featuring Halsey), kemudian diurutan kedua ada ITZI “DALLA DALLA”, disusul TWICE “FANCY”, dan keempat BLACKPINK “Kill This Love”.

Mengutip dari soompi.com, ada 10 video musik yang dirilis, video- video tersebut diunggah ke YouTube pada tahun 2019 dan hanya penayangan oleh pengguna YouTube di Korea yang diperhitungkan.

Berikut 10 video musik yang paling banyak diputar pengguna YouTube di Korea;

1. BTS – “Boy With Luv” (featuring Halsey)

2. ITZY – “DALLA DALLA”

3. TWICE – “FANCY”

4. BLACKPINK – “Kill This Love”

5. N.Flying – “Rooftop”