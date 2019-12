Jelang Natal Distributor Bahan Pokok Diimbau Tidak Menaikkan Harga

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, Agusfendi SE MA bersama Tim Monitoring Harga Bahan Pokok dan Barang Penting turun langsung ke lima pasar rakyat di Kota Pangkalpinang, Senin (9/12/2019).

Kegiatan ini dilakukan untuk memonitor fluktuasi harga menjelang perayaan Hari Raya Natal sekaligus melakukan pemantauan terhadap harga jual beberapa komoditi yang telah ditetapkan harga acuan penjualannya di tingkat konsumen oleh pemerintah.

Menurut Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, Agusfendi, tim monitoring turun di Pasar Pagi Kampung Melayu, Pasar Ratu Tunggal, Pasar Rumput, Pasar Parit Lalang dan Pasar Kaget Jalan Irian.

Berdasarkan hasil pantauan, harga cabai rawit merah dari Palembang mengalami penurunan di Pasar Ratu Tunggal dari Rp 55 ribu per kilogram menjadi Rp 41.500 per kilogram. Begitu juga di Pasar Pagi Kampung Melayu harga cabwi rawit merah turun dari Rp 55 ribu menjadi Rp 47 ribu per kilogram, tetapi komoditi ini mengalami kenaikan harga di Pasar Rumput.

Di Pasar Rumput cabai rawit merah dari Palembang dijual di kisaran harga Rp 55 ribu sampai dengan Rp 56 ribu per kilogram. Bawang merah lokal asal Jawa dijual dengan harga Rp. 29 ribu sampai dengan Rp 32 ribu per kilogram. Bawang putih dijual dengan harga berkisar Rp 27 ribu per kilogram sampai dengan Rp 28 ribu per kilogram.

Selanjutnya beberapa komoditas memasuki minggu kedua bulan Desember seperti daging sapi masih dijual di kisaran harga Rp 120 ribu per kilogram. Minyak goreng kemasan sederhana dijual dengan kisaran harga Rp 10 ribu sampai dengan Rp 11 ribu per liter.

“Beberapa komoditas seperti harga daging ayam potong saat ini masih dijual Rp 34 ribu per kilogram atau sesuai harga acuan tertinggi penjualan, sedangkan untuk ikan kembung mengalami kenaikan karena dijual dengan harga kisaran Rp 45 ribu sampai dengan Rp 50 ribu per kilogram, tapi para distributor komoditas bahan pokok tetap diminta untuk tidak menaikkan harga menjelang Natal agar harga jual di tingkat konsumen tidak terlalu bergejolak,” ujar Agusfendi.

“Dengan lancarnya distribusi barang menuju Kota Pangkalpinang diharapkan tidak terjadi fluktuasi harga yang berarti. Akan tetapi diimbau kepada masyarakat Kota Pangkalpinang agar membeli barang sesuai kebutuhan bukan keinginan,” kata Agusfendi. (adv/may)