Sempat Galau Pilih Vietnam atau Indonesia, Maria Ozawa Putuskan Dukung Garuda di Final SEA Games

BANGKAPOS.COM -- Maria Ozawa menyapa masyarakat Indonesia jelang pertandingan Final cabang sepakbola SEA Games 2019. Indonesia bakal bertemu Vietnam pada laga yang berlangsung, Selasa (10/12/2019).

Setelah sempat bimbang memilih Vietnam atau Indonesia, mantan bintang film dewasa itu memastikan kalau dia akan sangat senang Indonesia menjadi juara dalam pertandingan ini.

Dukungan itu ia sampaikan melalui laman Instagram miliknya.

"Hello Indonesia,

インドネシアを最大限に活用

Happy Finals Indonesia! Indonesia Did a Great Job for Reaching the Finals of Sea Games 2019, I'm So Happy for You Indonesia Team and I Really Hope that Indonesia will be the Champion, So I will Invite You All to Join with me and Support Indonesia on the Final Match Against Vietnam Live at Rizal Stadium. Come as we stand for Indonesia to win this match and be at their best until we can be the champion on SEA GAMES 2019.

#ayoindonesia #seagames2019indonesia #seagames2019 #siapakitaindonesia #semangatjuara #東南アジア競技大会 #競技大会2019 #競技大会 #akucintaindonesia #インドネシアが大好き

.

#ayoindonesia #seagames2019indonesia #mposport #seagames2019 #siapakitaindonesia #semangatjuara #東南アジア競技大会 #競技大会2019 #競技大会 #akucintaindonesia #インドネシアが大好き" tulis Maria Ozawa.

Artinya:

(Halo Indonesia,

イ ン ド ネ シ ア を を 最大 限 に 活用

Selamat Final Indonesia! Indonesia Melakukan Pekerjaan Besar untuk Mencapai Final Sea Games 2019, Saya Sangat Senang untuk Anda Tim Indonesia dan Saya Sangat Berharap bahwa Indonesia akan menjadi Juara, Jadi Saya akan Mengundang Anda Semua untuk Bergabung dengan Saya dan Mendukung Indonesia di Final Pertandingan Melawan Vietnam Langsung di Stadion Rizal. Datang saat kami mendukung Indonesia untuk memenangkan pertandingan ini dan menjadi yang terbaik sampai kami dapat menjadi juara di SEA GAMES 2019.

#ayoindonesia #seagames2019indonesia #seagames2019 #siapakitaindonesia #semangatjuara #東南アジア競技大会 #競技大会2019 #競技大会 #akucintaindonesia #インドネシアが大好き

.

#ayoindonesia # seagames2019indonesia #mposport # seagames2019 #siapakitaindonesia #semangatjuara # 東南 ア ジ ア 競技 大競技 # 競技 大会 2019 # 競技 大会 #akucintaindonesia # イ ン ド ネ ア が 大好 き -red)

Bukan kali pertama artis yang punya panggilan Miyabi ini memberi dukungan ke Indonesia.

Saat melawan Thailand dan Vietnam pada fase grup, Maria Ozawa menyempatkan diri nonton secara langsung di stadion.