Hubungan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Terkuak Saat Lucinta Luna di Ranjang Sang YouTuber

BANGKAPOS.COM -- Sebuah kehebohan terjadi di kamar Atta Halilintar baru-baru ini. Ketika YouTuber tersebut masuk ke kamarnya, ada sosok Lucinta Luna yang berada di kasurnya.

Lucinta Luna memperbaharui channel YouTube miliknya dengan konten terbaru.

Artis kontroversial itu memposting saat ia sedang berada di kamar Atta Halilintar.

Konten tersebut ia promosikan melalui Instagram miliknya.

Ia menulis kalau Atta Halilintar menculiknya di kamarnya.

Ia menautkan akun Aurel Hermansyah dan membahas apakah putri Anang Hermansyah itu menaruh cemburu kepadanya.

"What wrong with mie .... Hey @attahalilintar culik Ratu di kamarnya, apakah @aurelie.hermansyah cemburu???," tulis Lucinta Luna.

Pada video itu Lucinta Luna mengungkapkan dirinya membahas wanita yang pernah dekat dengan Atta Halilintar.

"Di video kali ini Ratu bahas tentang cewek cewek yang pernah deket sama Atta. Settingan or Real? Langsung aja kepoin YOUTUBE LUCINTA LUNA. Jangan lupa Di SUBSCRIBE!!! ... like and koment ... kalo mau langsung klik aja link di bio profil Ratu video baru yahhh .... tiap seminggu 3 kali Ratu akan rajin post episode selanjutnyahhh," tulisnya.