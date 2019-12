K-POP - Simak Kisah Tiffani Girls Generations yang Kini Memulai Karir Solonya di AS

Simak Kisah Tiffani Girls Generations Memulai Karir Solonya di AS

BANGKAPOS.COM -- Sukses di Girls Generations, Tiffani Young atau dikenal dengan nama Tiffani kini sudah bersolo karir di negeri Paman Sam.

Kepada MBC dalam episode “Human Documentary: People Are Great” Tiffani membagikan kisah kehidupan pribadi dan profesionalnya.

Pada episode 10 Desember tersebut, program mencatat promosi Tiffany di Amerika yang dia gambarkan sebagai, pertamakalinya dalam 15 tahun di mana kita menciptakan karier sendiri dan mengendalikan langkahnya.

Seperti diberitakan soompi.com, Tiffany merilis single solo AS pertamanya dengan judul " Over My Skin " di musim panas 2018, setelah menandatangani kontrak dengan Paradigm Talent Agency dengan nama Tiffany Young.

Dia menjelaskan, keinginannya masuk pasar Amerika dan berkarir di sana.

"Saya ingin memasuki pasar AS dan ingin mencoba mengisi panggung dengan suara saya," terangnya

Meskipun ia terlihat malu ketika masih bersama Girls 'Generation, Tiffany memamerkan karismanya sebagai artis solo berusia 30-an saat di wawancara.

Dia membawa staf dokumenter di jalan bersamanya saat dia berlatih dan tampil di Amerika.

Dia berkata, Sangat menyenangkan dengan senyum cerah, dan para penonton bersorak keras saat menonton ia bernyanyi.