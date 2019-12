Pelindo Dukung Pemindahan Pelabuhan Pangkalbalam ke Muara Sungai Baturusa

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bangka Belitung (Babel) yang akan memindahkan Pelabuhan Pangkalbalam ke mulut muara Sungai Baturusa mendapatkan sambutan baik pihak Pelindo II Pelabuhan Pangkalbalam.

Hal tersebut disampaikan Taufiq, selaku DGM Operasi Pendukung Pelindo II Pelabuhan Pangkalbalam, kepada Bangkapos.com, Rabu (11/12/2019).

Ia mengatakan, sejauh ini pihaknya selalu mendukung kebijakan Pemprov Babel, selama itu akan berdampak positif dalam hal pelayanan terhadap masyarakat.

"Jadi pemda (pemerintah daerah) kita ini bukan mau memindahkan pelabuhan ini, tapi lebih kepada menambah pelabuhan atau dermaga baru. Tepatnya itu di Sungai Baturusa," jelas Taufiq.

Ia menilai dengan membangun dermaga baru tersebut berdampak positif bagi percepatan dan kelancaran proses pengiriman atau bongkar muat yang selama ini berjalan di Pelabuhan Pangkalbalam sebelumnya.

"Karena kan kalau barang yang masuk ke sini (Babel) hampir rata-rata 80 persen, memang lewat sini (Pangkalbalam). Jadi kita pastinya mendukung itu," ucapnya.

Hingga saat ini, Pemprov Babel sudah melakukan koordinasi dengan pihak Pelindo II Pelabuhan Pangkalbalam.

Namun, sebenarnya koordinasi yang telah berjalan, dikatakan Taufiq hanya sebatas pertukaran pendapat dari kedua belah pihak.

Untuk kondisi yang terjadi, sampai kini keberadaan Pelabuhan Pangkalbalam, dinilainya masih dalam keadaan baik serta masih memungkinkan jalannya proses sandar maupun bongkar muat pengiriman barang.

"Kita tukar pendapat saja. Karena kalau soal realisasikan pemda tidak perlu persetujuan dari kita. Kalau menurut pemda itu lebih penting, ya kita hanya mengikuti saja," tutur Taufiq.

Sementara untuk volume kapal yang dapat bersandar di dermaga Pelindo II Pelabuhan Pangkalbalam sampai sekarang ini bisa menampung empat hingga lima kapal bongkar muat.

Sedangkan panjang dermaga diperkirakan 400 - 500 meter dengan waktu bersandar dihitung dengan masa.

"Ada waktu sandarnya, yakni Masa I itu tiga hari dengan biaya per masa Rp 55,00 per GT. Kalau untuk kapal Penumpang, per Masa I Rp 75,00 per GT. Itu dikalikan jumlah GT kapal," tutupnya. (Bangkapos.com/Kemas Ramandha)