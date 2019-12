Sempat di Penjara Vanessa Angel Berbagi Kisahnya di Instagram dan Sebut Kamu Bukan Tuhan

Sempat di Penjara Vanessa Angel Berbagi Kiasahnya Di Instagram, Sekarang Makin Cantik

BANGKAPOS.COM -- Artis cantik Vanessa Anggel, berbagi kisahnya di Instagram pribadinya tentang perjalanan hidupnya awal 2019 hingga memasuki akhir tahun ini.

Dalam Intagramnya baru-baru ini dia menulis "KAMU BUKAN TUHAN!

"Kamu gak tahu jalannya hidup kedepan, kamu jg gak tahu siapa yg masuk surga dan siapa yg enggak.

Yg gw tau dulu saat di penjara, gw kira hidup gw udah selesai sampai disini membusuk di sel sendiri. Nyeri..

Tapi saat gw bebas tuhan berkehendak lain.. dia pengen gw terus bebas berekspresi jadi diri gw sendiri tanpa batasan, tanpa peduli omongan orang, karena toh saat ku kesusahan, cuma yg benar benar teman yg menyelamatkan.

Sekedar saran : jgn biarkan orang membatasi kreativitas atau bilang kalian udah gak punya harapan! Usaha terus semangat terus dan jangan lupa sisihkan rejeki untuk amal," tulis Vanessa panjang

Nitizen ramai-ramai mengomentari tulisannya tersebut,

Seperti dituliskan, @lesmanajony

"Heuehh benerr berakit rakitt dahuluu kamu emang smart cerdas tangguhh...2024 sapa tau jadi mentri caleg ato bu camat lahh.."

@emmawarokkaofficial

"Inspirator and the real Survivor!! You GO girl --- Mbak Fan support always -- "

@iqbaladenan

"You never know where life’s gonna take you, keep hustling -- "