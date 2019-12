Gubernur Babel Serahkan Piagam Penghargaan OVOP

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman menyerahkan secara simblois piagam penghargaan One Village One Product (OVOP) kepada para pelaku IKM di Babel.

Gubernur juga menyerahkan secara langsung sertifikat uji nutrisi, sertifikat HKI, sertfikat penyuluhan keamananan pangan, sertifikat halal dan bantuan peralatan perbengkelan kepada para pelaku IKM di Babel.

Penyerahan dilaksanakan, Rabu(11/12/2019) pagi di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur, di Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam acara saresehan bersama dengan para pelaku industri dan kerajinan Industri Kecil Menengah (IKM) Se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

One Village One Product (OVOP) bintang 4 diberikan kepada para pelaku IKM sebanyak 1 IKM, One Village One Product (OVOP) bintang 3 diberikan kepada para pelaku IKM sebanyak 13 IKM dan One Village One Product (OVOP) bintang 2 diberikan kepada 12 IKM, total penerima One Village One Product (OVOP) sebanyak 26 IKM.

Sementara itu, sertifikat uji nutrisi diberikan kepada para pelaku IKM sebanyak 120 IKM, sertifikat HKI sebanyak 120 IKM, sertifikat keamananan pangan sebanyak 500 IKM dan sertifikat halal sebanyak 30 IKM dan bantuan peralatan perbengkelan sebanyak 14 IKM.

Gubernur Babel Erzaldi Rosman mengucapkan selamat kepada penerima penghargaan dan sertfikiat.

Gubernur menjelaskan dalam kedepan para pelaku IKM akan mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi dijelaskan Gubernur perlu dilakukan guna menunjang kemajuan IKM, hal yang pertama itu sertifikasi HKI misalnya kopiah resam masuk HKI dan itu hak masyarakat dimana prodak kopiah resam hanya ada di Babel.