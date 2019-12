BamBam GoT7 Didapuk Jadi Perancang Maskot Teddy Bear Edisi Terbatas

BANGKAPOS.COM -- BamBam, personel GoT7 didapuk menjadi salah satu perancang maskot Teddy Baear edisi terbatas untuk UNICEF Thailand.

Dia tidak sendiri, ada pesohor lainnya seperti Peck Palitchoke, Tor Thanapob, Krist, Singto, Gubgib dan Paopao ikut terlibat dalam proyek Blue Carpet Show kedua untuk UNICEF.

Selain itu dia juga akan terlibat dalam pertunjukan yang digelar oleh Blue Carpet show.

Rencananya awal bulan ini, UNICEF akan meluncurkan maskot teddy bear bernama 'Teddy Blue' sebagai simbol pertunjukan.

Blue Carpet Show UNICEF adalah acara telethon dengan gaya beragam khusus, yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan tantangan yang dihadapi anak-anak di Thailand dan di seluruh dunia serta bertujuan untuk memobilisasi dukungan publik untuk anak-anak yang membutuhkan.

Tahun ini, lebih dari 40 selebritis di Thailand telah bergabung dengan program termasuk BamBam.

Dengan partisipasinya dalam acara tersebut dan kampanye Teddy Blue, BamBam mengungkapkan bahwa ia ingin membantu UNICEF dalam memobilisasi dukungan untuk anak-anak.

"Teddy Blue akan menyampaikan keinginan saya untuk anak-anak. Saya benar-benar ingin membantu UNICEF, memobilisasi dukungan untuk anak-anak, tetapi disini untuk pertunjukan spesial saya di Blue Carpet Show untuk UNICEF tahun ini," sebut Bambam seperti mengutip koreaboo.com

Kunpimook Bhuwakul, lahir pada 2 Mei 1997, atau biasa dikenal dengan nama panggilannya, BamBam adalah rapper, penyanyi, penari dan pembawa acara kelahiran Thailand.

BamBam adalah anggota dari boy band asal Korea Selatan, yaitu Got7.

Ia dilatih di bawah JYP Entertainment selama tiga setengah tahun sebelum debut bersama Got7.

Penampilan pra-debut pertamanya adalah dalam sebuah episode program realitas saluran Mnet, WIN: Who Is Next, yang tayang pada 6 September 2013.

BamBam bersama Mark, Jackson dan Yugyeom bersaing melawan trainee YG Entertainment: Tim A dan Tim B (yang sekarang dikenal sebagai WINNER (Tim A) dan iKON (Tim B).

Lagu debut Got7 "Girls Girls Girls" beserta video musiknya dirilis pada 14 Januari 2014. (Bangkapos.com/wikipediaNordin)