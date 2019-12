Embat Motor Milik Pedagang, Tukang Parkir Pasrah Ditangkap Polisi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Tukang parkir, Ego Saputra (20) tak berkutik saat ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Pangkalpinang di Parkiran Jalan Stania tepat di Samping Lapas Perempuan Pangkalpinang, Jumat (13/12/2019) sore.

Ego diduga merupakan pelaku curanmor yang terjadi di Jalan RE Martadinata gang Belur V Rt 001 Rw 001 Kelurahan Opas Indah Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang. Sabtu (23/11/2019) lalu pukul 17.00 wib.

Kabag Ops Polres Pangkalpinang, Kompol Jadiman Sihotang, membenarkan ada laporan dari korban Ismawi (53) Jalan RE Martadinata Kel. Opas Indah, pada Rabu (11/12/2019) pukul 11.30 wib, yang kehilangan motornya.

Pelaku berhasil diamankan, Jumat (13/12/2019) pukul 16.30 wib, dari penyelidikan Tim Opsnal Polres Pangkalpinang, mendapat informasi bahwa pelaku curanmor sedang berada diparkiran motor didepan LP perempuan pangkalpinang.

"Sekira pukul 16.50 wib pelaku berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Polres Pangkalpinang, saat sedang menjadi juru parkir didepan LP perempuan pangkalpinang," kata Kabag Ops Polres Pangkalpinang Kompol Jadiman Sihotang, Jumat (13/12/2019).

Kemudian dilakukan introgasi terhadap pelaku mengakui bahwa telah melakukan curanmor sepeda motor merk HONDA Tahun 2005 Warna Putih Biru No Pol BN 8854 HQ.

"Hasil kerja keras Tim Opsnal Polres Pangkalpinang. Pelaku langsung diamankan dan diminta keterangan di Sat Reskrim Polres Pangkalpinang," ujarnya.

Dari tangan pelaku Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor merk HONDA Th 2005 Warna Putih Biru No Po 8854 HQ No Rangka MH1DJ511X5K093604. No Sin JB51E111340 An. Benta Randa.

"Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar, Rp 3.5 juta, sedangkan Korban sebagai pedagang, " tutup Kompol Jadiman Sihotang. (Bangkapos.com/Yuranda).

