Vidi Aldiano Ungkap Idap Kanker Ginjal, Apa Penyebab dan Gejala Penyakit Kronis Itu

BANGKAPOS.C0M -- Vidi Aldiano membagikan kabar mengejutkan di akun intagram pribadinya, pasalnya dia mengaku mengidap kanker. Apakah kanker ginjal berbahaya dan bisa berakibat fatal?

Vidi Aldiano mengabarkan kondisi terbarunya.

"I have cancer.

Mohon doanya, dan mohon maaf apabila selama ini ada salah kata atau perbuatan. I love you guys," tulisnya.

Rekan-rekan sesama artis membanjiri kolom komentar atas postingan tersebut dan memberi dukungan, diantaranya

@itsrossa910

Bismillaaah, Allah mengangkat penyakitmu, sehat,panjang usia danbahagia selalu

@claurakiehl

Stay strong! Sending out prayers and positive vibes! Get well soon!

@prillylatuconsina96

KAAA STAY STRONG!!!! semangat! i love youuu

@alikaislamadina

SEMANGAT TERUUUS! yang penting keep a positive mindset -- speedy recoveryyy!!!