Mengidap Kanker Ginjal, Vidi Aldiano Sampaikan Permintaan Maaf Atas Kesalahan

Banjir Dukungan Dari Rekan Sesama Artis, Vidi Aldiano Ungkap Idap Kanker

BANGKAPOS.C0M -- Vidi Aldiano membagikan kabar mengejutkan di akun intagram pribadinya, pasalnya dia mengaku mengidap kanker.

Sang artis memposting video berkacamat dan menulis di sampingnya,

I have cancer.

Mohon doanya, dan mohon maaf apabila selama ini ada salah kata atau perbuatan. I love you guys.

Rekan-rekan sesama artis membanjiri kolom komentar atas postingan tersebut dan memberi dukungan, diantaranya

@itsrossa910

Bismillaaah, Allah mengangkat penyakitmu, sehat,panjang usia danbahagia selalu

@claurakiehl

Stay strong! Sending out prayers and positive vibes! Get well soon!

@prillylatuconsina96

KAAA STAY STRONG!!!! semangat! i love youuu

@alikaislamadina

SEMANGAT TERUUUS! yang penting keep a positive mindset -- speedy recoveryyy!!!