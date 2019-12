ARTIS Cantik Ini Akhirnya Muncul Setelah Video Perselingkuhannya dengan Suami Orang Beredar

BANGKAPOS.COM -

Berita-berita perselingkuhan masih mendominasi cerita di jagat maya.

Tak mengenal orang biasa, publik figur hingga pejabat negara.

Hampir di semua negara kisah perselingkuhan ada terjadi.

Seperti yang terjadi satu ini dialami artis luar negeri.

Viral hari ini, pada April 2019 lalu artis asal Hong Kong, Jacqueline Wong, menjadi sensasi setelah videonya berselingkuh dengan aktor Andy Hui viral.



Aktor Andy Hui diketahui telah memiliki istri, namun ia tertangkap kamera tengah berpelukan dengan Jacqueline Wong di dalam sebuah mobil.



Saat itu, Jacqueline juga diketahui sedang membina hubungan asmara yang cukup lama dengan aktor bernama Kenneth Ma.



Skandal ini terekspos ke publik dan segera jadi sorotan.



Jacqueline lalu memilih bersembunyi di Kanada selama 8 bulan.



Ia pergi meninggalkan negara dan keluarganya demi menghindari kejaran media.



Namun pada Sabtu 14 Desember 2019, Jacqueline terlihat muncul di bandara Hong Kong.



Dikutip dari The Strait Times, Jacqueline sempat memberi wawancara singkat pada media yang telah menanti di bandara.



Artis berusia 30 tahun itu terlihat emosional.



Terkadang tampak tak bisa menyembunyikan tangisan.



Ia mengaku senang akhirnya kembali ke rumah setelah berbulan-bulan sembunyi di luar negeri.



"Aku sangat senang akhirnya tiba di rumah," kata Jacqueline.



Dalam sebuah video yang dipublikasikan oleh Hong Kong Ming Weekly, Jacqueline menangis.



"Aku mendengar banyak spekulasi tentang diriku, tetapi aku hanya ingin bekerja keras untuk hidup dengan baik.



Aku membuat kesalahan dan aku berusaha keras menerimanya, untuk belajar dari kesalahan.



Tapi di saat yang sama, aku merasa ingin move on dan aku ingin melanjutkan hidup," ucap Jacqueline.



Ia juga menegaskan kembali pulang karena rindu dengan keluarga.



"Aku kembali terutama untuk melihat keluargaku, sudah lama sekali sejak aku bertemu mereka.



Aku harap semua orang bisa memberi kami ruang.



Terima kasih atas perhatiannya."



Namun, Jacqueline tidak menjawab pertanyaan terkait karir artisnya dan apakah ia telah menghubungi sang mantan kekasih, Kenneth Ma.



Pada 10 November lalu, Jacqueline sempat mengubah foto profil Instagram dan mengunggah postingan pertama sejak skandal selingkuh.



Dia memposting foto setumpuk naskah serial TVB Finding Her Voice.



Acara itu seharusnya disyuting ulang dengan menghapus adegan Jacqueline setelah terlibat perselingkuhan.



Namun pihak TVB justru melakukan hal sebaliknya.



Finding Her Voice tayang pada jam utama di bulan Oktober dengan menjaga adegan Jacqueline tetap utuh.



Suaminya Selingkuhi Mertua

Fakta memilukan diungkap oleh artis asal Taiwan, Jiang Ping.



Jiang mengungkapkan perselingkuhan yang dilakukan oleh ibu kandungnya dan sang suami dalam sebuah acara TV seperti yang dilansir dari Tribunnewswiki.com.



Suami Jiang Ping berselingkuh dengan ibu mertuanya sendiri yang tak lain adalah ibu kandung Jiang Ping.



Peselingkuhan suaminya itu baru berani diungkap oleh Jiang Ping setelah 20 tahun lamanya.



Saat pertama kali mengetahui perselingkuhan sang suami dengan ibunya, Jiang Ping mengaku sangat terpukul.



Menurut Jiang Ping, faktor usia dirinya yang terpaut 14 tahun dengan sang suami adalah slaah satu penyebab terjadinya skandal itu.



Usia suami Jiang Ping rupanya 14 tahun lebih tua.



Sedangkan jarak usia suami Jiang Ping dengan ibu mertuanya hanya terpaut 7 tahun.



Jiang Ping mengungkapkan suaminya dapat mudah berkomunikasi dengan ibunya karena jarak usia mereka yang tidak terlalu jauh dibandingkan dengan dirinya.



"Dia jauh lebih tua dariku tetapi perbedaan usia antara dia dan ibuku hanya 7 tahun, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan mudah," jelasnya.



Suami Jiang Ping pun mengakui awal mula terjadinya perselingkuhan itu.



Ia mengakui awalnya ibu Jiang Ping akan pergi untuk dipijat, namun suami Jiang Ping menawarkan untuk membantu memijat sang mertua.



Dikutip Tribunnewswiki.com dari Straitstimes.com, dari situ akhirnya mereka berdua melakukan hubungan badan.



"Pada waktu itu, ibuku menderita sakit dan ingin pergi untuk dipijat.



Suamiku mengatakan ia juga tahu bagaimana melakukannya (memijat) dan mulai membantu, mereka akhirnya berhubungan badan," terang Jiang Ping.



Untuk menyelamatkan rumah tangganya, Jiang Ping dan suaminya sempat pindah ke rumah lain.



Tapi hubungan mereka tidak kunjung membaik.



Muak dengan keadaan itu, Jiang Ping meminta cerai namun ditolak oleh suaminya.



"Aku sudah muak dan aku berpikir untuk menceraikannya.



Tetapi dia menolak. Siapa yang ingin melakukannya, jika ada seseorang yang menyokong kehidupanmu?" jelas Jiang Ping.



Bahkan sang suami mengancam akan mengambil anak-anaknya jika Jiang Ping meminta untuk tetap bercerai.



Jiang Ping terpaksa menyetujui hal itu dan menyembunyikan perselingkuhan suaminya ini selama 20 tahun.

(TribunStyle)

