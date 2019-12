Hasil Drawing 16 Besar Liga Champions : Madrid vs City, Barcelona vs Napoli, Liverpool vs Atletico

Hasil Drawing 16 Besar Liga Champions : Madrid vs City, Barcelona vs Napoli, Chelsea Vs Bayern Muenchen, Liverpool vs Atletico

BANGKAPOS.COM - Tim-tim besar bertemu di Drawing 16 besar Liga Champions 2019-2020 dilakukan di Nyon, Swiss, Senin (16/12/2019) pukul 19.20 wita.

Dari hasil Drawing 16 besar Liga Champions, Barcelona akan berhadapan Napoli, Real Madrid akan berhadapan dengan Manchester City, Chelsea berhadapat dengan Bayern Muenchen dan Olympique Lyon melawan Juventus.

Berikut lebih lengkapnya adalah hasil drawing 16 besar Liga Champions yang baru saja dilaksanakan di Nyon Swiss:

Paris Saint Germain Vs Dortmund

Manchester City Vs Real Madrid

Atalanta Vs Valencia

Atletico Madrid Vs Liverpool

Chelsea Vs Bayern Muenchen

Olympique Lyon Vs Juventus