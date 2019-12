K POP - Tujuh Lagu Korea Bertema Cinta yang Wajib Ada dalam List-mu

7 Lagu Korea Bertema Cinta Yang Wajib Ada dalam Listmu

BANGKAPOS.COM-- Dunia K-Pop sedang menjadi perhatian beberapa tahun ini dan berkembang hingga sekarang.

Apapun yang dilontarkan tentang dunia mereka seolah selalu menarik perhatian, sebut saja misalnya drama, musik, artis, kehidupan, tak terkecuali negaranya.

Jika kamu salah satu penggemar K-Pop, belum sah kalau tidak mendengarkan musik-musik dari negeri ginseng yang Bangkapos.com lansir dari soompi.com.

Apalagi misalnya saat ini kamu dan pasanganmu sedang masa penjajakan atau rengang-renggangnya, berikut musik yang wajib didengar dan harus ada dalam listmu.

1. Getting to know stage

Lagu milik BOL4 ini berkisah tentang dorongan dan tarikan dari tahap awal cinta, itu adalah bagian di mana kamu berdua tahu Anda saling menyukai, tetapi belum benar-benar membuatnya resmi.

BOL4 merangkum perasaan ini dalam lagu mereka, “Some” yang memiliki arti berbeda dalam kencan di Korea.

Ini hanya berarti Anda berada dalam hubungan yang ambigu, dan keduanya tidak diizinkan disebut pacar atau pacar sampai semuanya menjadi jelas.

Beberapa orang menemukan ini fase yang paling sulit karena tidak ada yang sepenuhnya diungkapkan, jadi salah satu dari mereka tidak yakin dengan keseluruhan situasi.