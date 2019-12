Kendaraan Rusak Parah, Ini yang Dilakukan Dinkes Bangka

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Harmendo mengatakan hari ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mendapatkan giliran jadwal untuk pemeriksaan seluruh kendaraan dinas, baik roda empat maupun roda dua di halaman Kantor Bupati Bangka, Senin (16/12)2019)

"Jumlah kendaraan roda empat ada 44 buah, kendaraan roda dua ada 195 buah jadi totalnya ada 239 kendaraan yang tersebar di seluruh Puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Bangka ini,"" kata Harmendo.

Ditambahkannya, usia atau umur kendaratan yang dikumpulkan ini bervariasi ada yang tahun pembuatan 80 and, 90 and dan 2000 an hingga yang terbaru.

"Semua kendaraan dinas yang belum dilelang atau dihapus tetap menjadi aset Pemkab Bangka," ujar Harmendo.

Diakuinya memang ada beberapa kendaraan yang secara fisik tidak bisa dihadirkan disini karena rusak berat, tetapi kendaraan itu harus difoto dan disampaikan bukti fotonya ke panitia.

"Ada beberapa motor yang dibawa menggunakan truk kesini, nantinya akan disimpan di Kantor Dinas Kesehatan untuk menunggu kebijakan dari bagian aset mau diapakan nanti motor-motor itu," tukasnya. (Bangkapos.com/Edwardi)