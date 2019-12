Aura Kasih Unggah Jadi Seperti Pohon Disukai 4.057 Kali hingga Biarkan Daun Mati Jatuh

BANGKAPOS.COM - Kabar tak sedap sedang menyelimuti kehidupan rumah tangga artis Aura Kasih dan Eryck Amaral.

Pasangan yang belum genap menikah dua tahun ini dikabarkan sudah akan bercerai.

Sebenarnya, pasangan ini sudah dikarunai seorang putri cantik.

Tak diketahui pasti kebenaran kabar tersebut.

Aura Kasih belum memberikan keterangan resmi terkait kabar tersebut.

Bangkapos.com mencoba menelusuri informasi ini.

Secara spesifik tak ada penjelasan soal kabar ini.

Namun di akun pribadinya @aurakasih, ada banyak postingan yang bernada kurang menyenangkan.

Satu postingan Aura menuliskan "be like a tree and let the dead leaves drop"

Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maka artinya kurang lebih "jadilah seperti pohon dan biarkan daun mati jatuh"

• JOKOWI Bidik Pengimpor Migas, Bos Pertamina Ahok BTP Terima Perintah Tuntaskan Bareng Dirut

• KAKEK Itu Kerja Berminggu-minggu Jadi Kuli, Uang Rp 500 Ribunya Raib Setelah Jadi Korban Penikaman