Jakarta, 17 Desember 2019

Redaksi Tribun news Bersamaan dengan surat elektronik ini, kami atas nama aplikasi mobile televisi OONA di Indonesia, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua dukungan, serta persahabatan yang erat dari sahab‪at Tribunnews.‬Namun dengan berat hati, manajemen OONA Global Indonesia ingin mengumumkan keputusan bisnis yang sulit untuk mundur dari seluruh operasi kami di Indonesia pada kuartal keempat 2019. Hal ini termasuk menutup kantor OONA Global Indonesia. Semua tim pendukung operasional aplikasi mobile televisi OONA dan televisi aplikasi berbasis android box yang ada di Indonesia telah dibubarkan.

Kuartal IV/2019, OONA Tutup Operasi di Indonesia (ist/oona)

Setelah hadir di Indonesia sejak tahun 2018 melalui PT Oona Media Indonesia (OMI) dengan didukung oleh Metranet, anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia, OONA yang merupakan aplikasi mobile berusaha menghadirkan cara baru menonton tayangan televisi bagi masyarakat secara online melalui layar smartphone. Kemudian pada kuartal pertama tahun 2019, OONA berganti manajemen menjadi OONA Global Indonesia, yang dipimpin oleh Bapak Gundo Susiarjo sebagai Managing Director.Efektif per tanggal 1 November 2019, seluruh operasional OONA, aplikasi mobile televisi dan televisi berbasis android box, akan ditangani langsung oleh tim OONA Global, berbasis di Hong Kong, yang dipimpin oleh Co-Founder dan CEO OONA Global Ltd., Mr. Christophe Hochart.Kami juga berterima kasih atas dukungan dan kesetiaan dari teman-teman jurnalis yang selama ini telah ikut membantu menyampaikan pesan-pesan kami melalui artikel yang dimuat, sebagai upaya meningkatkan pemahaman atau awareness aplikasi OONA. Kami akan berupaya mengkomunikasikan perkembangan yang ada melalui website lokal OONA ataupun website global di www.oonatv.com dalam melalui fase peralihan ini.Kami berharap Tribunnews dan tim akan selalu mendapatkan sukses besar di masa depan.Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Gundo Susiarjo, Managing Director OONA Global Indonesia

Tel: ‪0811729221‬

Email: gundo@oonatv.com; gundo.susiarjo@gmail.com atau

Mr. Christophe Hochart, Founder & CEO OONA Global Ltd.

Email: christophe@oonatv.com

Address: Level 19, Two International Finance Centre ‪8 Finance Street‬, Central, Hong Kong.

Tel:‪+85295446777‬ Regards,

Romano Bhaktinegara

Head PR & Communications E. romano@oonatv.com

www.oonatv.co